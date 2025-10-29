Home

29 Ottobre 2025

Livorno 29 ottobre 2025 Menopausa e consultori: formazione e approccio multidisciplinare per una nuova visione della salute femminile

“L’importanza della menopausa nell’evoluzione della donna: il ruolo del consultorio” è il titolo del corso di formazione promosso dall’Unità Operativa Attività Consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che si è svolto a Pisa e si è concluso nei giorni scorsi dopo aver coinvolto, nel mese di ottobre, oltre 120 professionisti tra medici, ostetriche, psicologi e assistenti sociali operanti nei consultori aziendali.

“La menopausa rappresenta una fase evolutiva che interessa una fascia di popolazione sempre più ampia – sottolinea Rosa Maranto, responsabile aziendale per le attività consultoriali – e sta ricevendo una visibilità mediatica senza precedenti. È quindi fondamentale definire uno stato dell’arte condiviso tra tutti gli operatori dei consultori, che sono i primi interlocutori delle donne in età post fertile”.

Durante il corso sono stati approfonditi diversi aspetti clinici e psicosociali: dall’approccio ai sintomi fisici, con una revisione delle strategie di miglioramento dello stile di vita e delle terapie farmacologiche e non farmacologiche, al ruolo dello psicologo consultoriale nel supporto emotivo e relazionale. Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche sessuologiche, spesso centrali in questa delicata fase della vita, e al percorso aziendale di medicina integrata per la salute delle donne in menopausa oncologica.

All’evento hanno partecipato numerosi esperti delle attività consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest e Roberto Marrai dell’ospedale di Massa, direttore dell’area Ostetricia e ginecologia del dipartimento Materno infantile, insieme all’équipe composta da Nicoletta Spirito e Veronica Giacché. È intervenuta anche Maria Alessandra Panozzo, responsabile dell’ambulatorio di omeopatia ginecologica dell’ASL, mentre Tiziana Fidecicchi, dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana, ha presentato alcuni casi clinici. L’incontro è stato arricchito dalla partecipazione di Andrea Riccardo Genazzani, già presidente della International Menopause Society e attualmente membro del Committee on Women at Menopausal Age della International Federation of Gynecology and Obstetrics.

“Questo corso aziendale – conclude Maranto – si è svolto nel mese in cui i consultori ASL hanno dedicato numerose iniziative alle donne in menopausa, evidenziando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra territorio e ospedali di riferimento, e dell’approccio multidisciplinare e olistico alla persona. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e, in particolare, alle dottoresse Patrizia Monteleone e Giovanna Casilla per l’eccellente organizzazione dell’evento.”

In allegato foto dei partecipanti al convegno: da sinistra Cinzia Luzi, Patrizia Monteleone, Andrea Gennazzani, Rosa Maranto, Giovanna Casilla

