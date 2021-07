Home

Mensa per materne e primarie, aperte le iscrizioni. Come ottenere le agevolazioni

20 Luglio 2021

Domande entro il 30 settembre

Aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per le scuole primarie e materne statali

Per ottenere le agevolazioni occorre essere in possesso dell’ISEE 2021

Livorno, 20 luglio 2021

Sono aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per i bambini e le bambine che a settembre inizieranno a frequentare le scuole statali (scuole d’infanzia statali, scuole primarie statali con tempo pieno e modulare).

Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.

Dovranno presentare domanda soltanto le famiglie che iscrivono i propri figli al primo anno delle scuole statali (prima elementare o iscrizione alle materne statali). Le domande per il servizio di ristorazione scolastica vanno presentate al Comune in aggiunta alle domande a suo tempo presentate al MIUR per l’iscrizione alle scuole statali.

Per presentare la domanda occorre utilizzare la piattaforma SIMEAL, all’indirizzo https://livorno.simeal.it/ sicare/benvenuto.php

Bisogna registrarsi tramite SPID (occorre essere già in possesso delle credenziali, rilasciate per esempio da Poste Italiane) oppure tramite CIE (carta d’identità elettronica, con apposito lettore di schede collegato a un PC).

Per usufruire dell’agevolazione tariffaria sul pagamento delle mensilità, al momento della compilazione della domanda sul portale occorre fornire il consenso allo scarico del proprio ISEE 2021 da parte dell’Amministrazione comunale (scegliendo l’opzione “Agevolazione Tariffaria”).

Per informazioni dettagliate in merito alle agevolazioni o all’esenzione in base all’ISEE, consultare il disciplinare mensa 2020-2021 pubblicato come allegato su www.comune.livorno.it area tematica “Educazione e Scuola” > Sistema tariffario servizi educativi comunali e di ristorazione scolastica.

Si ricorda che questa procedura di iscrizione al servizio ristorazione scolastica riguarda solo le scuole statali, mentre per l’iscrizione ai servizi educativi comunali sono previste altre modalità.

