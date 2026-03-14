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Cronaca

Mense scolastiche biologiche: Livorno tra i Comuni virtuosi Al via nuovi progetti educativi grazie ai fondi regionali

Cronaca

14 Marzo 2026

Mense scolastiche biologiche: Livorno tra i Comuni virtuosi Al via nuovi progetti educativi grazie ai fondi regionali

Livorno 14 marzo 2026 Mense scolastiche biologiche: Livorno tra i Comuni virtuosi Al via nuovi progetti educativi grazie ai fondi regionali

La Toscana investe sul biologico e Livorno è tra i Comuni virtuosi che beneficeranno dei nuovi fondi destinati alle mense scolastiche. In una regione che guida il panorama nazionale con il 37,5% della superficie agricola coltivata bio e un sistema di biodistretti già maturo, la scelta della Regione di destinare oltre 360mila euro al sostegno delle mense biologiche e all’educazione alimentare conferma una strategia di lungo periodo che intreccia qualità alimentare, educazione e giustizia sociale.

Per Livorno, destinataria di una quota dei finanziamenti grazie all’impegno costante nel potenziare il biologico nella mensa scolastica, queste risorse rappresentano un ulteriore passo verso un modello di refezione più sostenibile e accessibile. Fondi destinati anche ad attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a alunni, famiglie e docenti, rafforzando un approccio culturale che mette al centro la salute, l’ambiente e cibo come esperienza educativa.

“Per Livorno, investire nel biologico – ha commentato la vicesindaca con delega all’Istruzione e alle politiche educative Libera Camici – significa investire nel benessere delle giovani generazioni e rafforzare una visione di mensa scolastica come presidio educativo permanente, luogo di crescita e di cittadinanza attiva”.

L’Ufficio Ristorazione scolastica del Comune di Livorno ha potuto quindi programmare il percorso “BiologicaMente”: una serie di iniziative di educazione alimentare realizzate in collaborazione con Cirfood e Slow Food, entrambi partner già attivi nella promozione della cultura del cibo.

Con Cirfood, ditta affidataria del servizio ristorazione scolastica, prenderà avvio un ciclo di sei laboratori pomeridiani dedicati alle famiglie, che si svolgeranno all’interno del rinnovato Lab Cooking, laboratorio di cucina a fianco del Piccolo principe situato in via Caduti del Lavoro 28. Guidati dalla cuoca Carla Ticciati, questi incontri offriranno l’occasione per scoprire in modo pratico e creativo l’importanza degli alimenti biologici e stagionali, coinvolgendo grandi e piccoli nella preparazione di ricette semplici e sostenibili.

Il primo laboratorio è fissato per giovedì 9 aprile alle ore 17. Le date dei laboratori successivi sono 28 aprile, 6 maggio, 20 maggio, 29 maggio, 4 giugno 2026. La partecipazione, riservata agli alunni della primaria iscritti al servizio mensa scolastica (gli ultimi due sono riservati alla scuola dell’infanzia) è gratuita su prenotazione in base ai posti disponibili, scrivendo a ufficiomensa@comune.livorno.it

Parallelamente, Slow Food coordinerà un programma di iniziative che unisce formazione, esperienza diretta e cultura del cibo. È previsto un laboratorio di team building riservato alla Commissione Mensa cittadina e guidato dalla Cuoca Contadina, con l’obiettivo di rafforzare la coesione del gruppo attraverso un’attività culinaria collaborativa centrata sui prodotti biologici e di prossimità.

Il momento centrale dell’intero percorso sarà la presenza a Livorno di Federica Buglioni, autrice e divulgatrice tra le voci più autorevoli dell’educazione alimentare naturale, vincitrice del Premio Andersen 2022 come protagonista.

L’11 maggio, alle ore 17, Buglioni terrà la conferenza dal titolo “Il cibo come materiale educativo interdisciplinare” aperta a insegnanti e cittadinanza. La conferenza, aperta dalla vicesindaca Libera Camici vedrà anche la partecipazione di Stefania Durante, responsabile nazionale Slow Food per l’educazione.

Nei due giorni successivi, Buglioni condurrà tre laboratori rivolti alle classi primarie, dedicati alla scoperta di erbe aromatiche e spezie. Attraverso il percorso “Cracker, spezie ed erbe aromatiche”, i bambini verranno coinvolti in attività sensoriali e manipolative pensate per superare diffidenze verso profumi e sapori nuovi. L’iniziativa è pienamente in linea con le indicazioni del Ministero della Salute, che incoraggiano la riduzione del sale a favore dell’uso di spezie ed erbe aromatiche per insaporire il cibo.

A completare il progetto, presso il Lab Cooking sarà allestita la nuova “Piccola Biblioteca della Cucina”, uno spazio dedicato alla lettura, arricchito da volumi illustrati per bambini sul tema del cibo e da una selezione di testi per adulti sui temi dell’educazione alimentare e sulla prevenzione dei disturbi alimentari infantili.