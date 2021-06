Home

Cronaca

Mense scolastiche, oggi il menù di fine anno scelto dagli alunni

Cronaca

4 Giugno 2021

Mense scolastiche, oggi il menù di fine anno scelto dagli alunni

Sulle tavole delle mense scolastiche arriva il menù di fine anno scolastico

Oggi, saranno servite le portate scelte dagli stessi alunni

Livorno, 3 giugno 2021

Pasta al pomodoro fresco e olive, hot dog, patate arrosto, budino alla crema: è questo il menù che domani, venerdì 4 giugno, sarà servito nelle mense delle scuole d’infanzia e primarie statali.

A giugno, infatti, l’ufficio Ristorazione in collaborazione con l’ATI Cirfood/Cooplat/Elior aggiudicataria dell’appalto per le forniture nelle mense scolastiche, propone, come di consueto, un menù speciale con qualche ghiottoneria per festeggiare con i bambini la fine dell’anno scolastico.

Quest’anno il menù è stato scelto dagli stessi alunni che attraverso un sondaggio hanno proclamato vincitore il Menù rosso (su una rosa di cinque menù) che ha ottenuto ben 1271 like su 2413 email pervenute all’indirizzo di posta elettronica

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin