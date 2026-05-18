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Cronaca

Menzione d’Onore alle Olimpiadi della Matematica per Simone Santoro, studente del Cecioni

Cronaca

18 Maggio 2026

Menzione d’Onore alle Olimpiadi della Matematica per Simone Santoro, studente del Cecioni

Livoeno 18 maggio 2026 Menzione d’Onore alle Olimpiadi della Matematica per Simone Santoro, studente del Cecioni

Prestigioso risultato per Liceo Cecioni alle Finali Nazionali delle Olimpiadi della Matematica, andate in scena a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. A mettersi in evidenza è stato lo studente Simone Santoro, che ha conquistato una prestigiosa Menzione d’Onore in una delle competizioni scolastiche più selettive e prestigiose d’Italia.

Le Olimpiadi della Matematica, promosse da Unione Matematica Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, coinvolgono ogni anno migliaia di studenti provenienti da tutto il Paese. Soltanto circa 300 ragazzi riescono però a raggiungere la fase finale nazionale, affrontando prove di elevata complessità che richiedono intuizione, capacità logiche, creatività e solide competenze matematiche.

Tra i finalisti si è distinto proprio Simone Santoro, studente della classe 2BSA del liceo livornese, che è riuscito a ottenere una Menzione d’Onore, riconoscimento assegnato agli studenti capaci di risolvere perfettamente almeno uno dei sei problemi proposti durante la competizione.

Un traguardo ancora più significativo considerando la giovane età dello studente, attualmente al secondo anno delle superiori, che si è confrontato con ragazzi provenienti da tutta Italia, molti dei quali frequentanti classi più avanzate e con percorsi di preparazione più lunghi.

La prova di Simone ha messo in luce qualità di assoluto rilievo. Lo studente ha infatti ottenuto 4 punti nel primo problema e ben 7 punti nel secondo quesito, risolto perfettamente, conquistando inoltre ulteriori punti negli altri esercizi della gara.

La soglia per la medaglia di bronzo è stata soltanto sfiorata, dettaglio che rende ancora più importante il risultato raggiunto e che lascia intravedere prospettive molto promettenti per il futuro.

Grande la soddisfazione espressa dal Liceo Cecioni, che ha sottolineato come il risultato ottenuto da Simone Santoro rappresenti il frutto di talento, impegno e passione, confermando anche il valore educativo e formativo delle competizioni scientifiche come occasione di crescita e approfondimento.

Allo studente sono arrivati i complimenti dell’intera comunità scolastica, con l’augurio che questo importante traguardo possa essere soltanto il primo di una lunga serie di soddisfazioni.