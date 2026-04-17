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Cronaca

“Meravigliosamente diversi: un can-otto salva-gente”, studenti del Vespucci Colombo in visita al reparto ROAN della GdF

Cronaca

17 Aprile 2026

“Meravigliosamente diversi: un can-otto salva-gente”, studenti del Vespucci Colombo in visita al reparto ROAN della GdF

Livorno 17 aprile 2026 “Meravigliosamente diversi: un can-otto salva-gente”, studenti del Vespucci Colombo in visita al reparto ROAN della GdF

Il giorno 15 aprile 2026, il Reparto Operativo Aeronavale di Livorno ha accolto gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci Colombo” cittadino nell’ambito del Progetto “Meravigliosamente diversi: un can-otto salva-gente” promosso dalla scuola e ideato in collaborazione con Scuola Italiana Cani Salvataggio, che si pone tra i suoi obiettivi quello della Formazione Scuola Lavoro (FSL) e dell’inclusione degli alunni con disabilità.

L’incontro si è aperto con l’illustrazione dell’attività operativa svolta dalla Guardia di finanza come “Polizia del mare”, per poi proseguire con l’entusiasmante visita degli alunni a bordo delle unità navali di ultima generazione accompagnati dagli equipaggi delle fiamme gialle. I sommozzatori della Stazione Navale hanno quindi eseguito la ricognizione dei fondali del molo Mediceo labronico utilizzando attrezzature subacquee speciali.

A seguire, presso la Terrazza Mascagni, i giovani studenti hanno assistito ad una esercitazione in mare delle unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio abilitate per il salvataggio in mare che si sono tuffate in acqua dalle unità navali della Guardia di finanza. L’esperienza ha permesso di apprezzare la professionalità e il concreto supporto contributo che le unità cinofile possono fornire in attività di protezione civile e di salvataggio di vite umane.

La giornata formativa ha permesso di accrescere la cultura del mare, stimolare la consapevolezza di essere “cittadino del mare” con il rispetto dell’ecosistema marino e di estendere l’amore per gli animali, suscitando l’interesse nei riguardi delle fiamme gialle e favorendo lo sviluppo di una sensibilità sui temi della legalità economico-finanziaria legata alla risorsa del mare.

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