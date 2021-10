Mercatini: Questionario online, operatori e cittadini chiamati a esprimere la propria opinione

Livorno, 22 ottobre 2021

Il Comune di Livorno, nell’ambito della strategia generale di riqualificazione e rilancio della Città, sta predisponendo il nuovo Piano comunale del commercio ambulante che riguarderà la riorganizzazione dei mercati e delle fiere che si svolgono sul territorio comunale.

La pianificazione permetterà di mettere a punto uno strumento di rivitalizzazione di questo importante settore commerciale, evidenziandone anche le importanti ricadute economiche sia dirette che tramite l’indotto.

Tra le varie linee di programmazione è prevista una consultazione pubblica al fine di verificare e salvaguardare il servizio di commercio su aree pubbliche e intraprendere iniziative per migliorarne la qualità e il gradimento di coloro che li frequentano.

Per permettere agli operatori del settore e a tutti i cittadini di esprimere la propria opinione sui mercati locali e sulle misure da adottare per rendere il commercio ambulante più attrattivo, sono stati predisposti due questionari: uno riservato agli operatori finalizzato ad acquisire giudizi sull’attuale sistema e suggerimenti su nuove strategie di organizzazione e regolamentazione degli eventi commerciali e possibili idee di innovazione ed uno riservato ai cittadini volto a raccogliere le opinioni del pubblico sui mercati locali e sulle misure da adottare per rendere il commercio ambulante più attrattivo.

I questionari, anonimi e compilabili on line in pochi minuti, sono disponibili con le seguenti modalità:

inquadrando i seguenti Qrcode: Qrcode per i cittadini

Qrcode per gli ambulanti

oppure cliccando sui seguenti link: link per i Cittadini : https://bit.ly/ MercatiCittadini

link per gli Ambulanti : https://bit.ly/MercatiAmbulant

La compilazione dei questionari sarà attiva fino al 30 novembre 2021