Mercatino di piazza XX, il vento fa saltare l’inaugurazione

13 Gennaio 2025

Livorno, 13 gennaio 2025

Non è partito, a causa del fortissimo vento, il mercato di piazza XX Settembre, la cui prima giornata era programmata per stamani.

La decisione è stata presa dagli stessi ambulanti e dagli organizzatori.

“Dispiace che dopo tanto lavoro proprio la giornata inaugurale sia saltata – dichiara l’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo – c’era anche una discreta partecipazione di commercianti, quindi la soddisfazione era notevole. Meteo a parte, e su questo non si può purtroppo intervenire, i presupposto sono comunque buoni, quindi confidiamo nelle prossime occasioni”.

Nuovo appuntamento giovedì 16 gennaio.

Come avevano annunciato gli stessi organizzatori, ogni lunedì e giovedì si terrà infatti in piazza XX Settembre un mercato generico.

Ci saranno banchi di generi alimentari, di frutta e verdura e di abbigliamento.

Il mercato sarà in via sperimentale per circa due anni, un progetto che va indietro nel tempo fortemente voluto dal precedente direttivo del CCN, portato all’approvazione dalle neo presidenti del CCN stesso in sinergia con l’Amministrazione Comunale attraverso l’assessore Garufo, per cercare di riqualificare e rilanciare anche attraverso questa iniziativa la Piazza e la zona.

Fondamentale è stato il supporto di Confcommercio e dell’associazione Confronto.