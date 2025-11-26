Home

Cronaca

Mercatino di via dei Pensieri: le aperture straordinarie per le festività natalizie

Cronaca

26 Novembre 2025

Mercatino di via dei Pensieri: le aperture straordinarie per le festività natalizie

Livorno 26 novembre 2025 Mercatino di via dei Pensieri: le aperture straordinarie per le festività natalizie

Nei giorni 30 novembre, 7, 8, 14, 21 e 28 dicembre

Livorno, 25 novembre 2025 – In prossimità delle festività natalizie sono in programma, come ogni anno, alcune edizioni straordinarie del “Mercatino del Venerdì” di via dei Pensieri e via Allende.

I mercatini, oltre ai consueti appuntamenti del venerdì, si terranno nelle seguenti domeniche: 30 novembre; 7, 14, 21 e 28 dicembre. Prevista anche un’apertura straordinaria per l’8 dicembre.

Modifiche alla viabilità

Nei giorni di mercato, dalle ore 7 alle ore 15 (lunedì 8 dicembre dalle ore 7 alle ore 16) e, a seguire, fino al termine delle operazioni di pulizia eseguite da Aamps, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via degli Oleandri e il varco lato nord di largo Giuseppe Valaperti ed in via Salvator Allende.

Istituito altresì il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Pensieri, nel tratto compreso tra il varco lato nord di largo Giuseppe Valaperti e via Unione Sportiva Livorno 1915, eccetto i veicoli che transitano nella corsia predisposta per accedere all’area di parcheggio di largo Valaperti.

Divieto di transito in via dei Pensieri nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e via Unione Sportiva Livorno 1915, eccetto i veicoli diretti in largo Giuseppe Valaperti, i veicoli dei residenti e quelli di soccorso.

Viene istituita la direzione obbligatoria a destra in via Montelungo all’altezza dell’intersezione con via dei Pensieri, eccetto i veicoli diretti in largo Giuseppe Valaperti, i veicoli dei residenti e quelli di emergenza.

Sarà creata un’apposita corsia per il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli diretti in largo Valaperti, in via dei Pensieri, nel tratto compreso tra via Unione Sportiva Livorno 1915 e il varco lato nord dell’area di parcheggio di largo Giuseppe Valaperti, nonché nel tratto compreso tra via degli Oleandri e piazzale Montello e in via Salvator Allende.

Prevista la deviazione della linea di Trasporto Pubblico Locale “5” nell’itinerario alternativo già previsto in simili casi.

Mercatino di via dei Pensieri: le aperture straordinarie per le festività natalizie