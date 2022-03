Home

Mercatino di via dei Pensieri: tre edizioni straordinarie domenicali

12 Marzo 2022

La prima apertura domenica prossima 13 marzo

Livorno 12 marzo 2022

Sono in programma alcune aperture straordinarie del mercatino del venerdì, in via dei Pensieri/via Allende, come stabilito dalla delibera numero 102 della Giunta Comunale del 4 marzo 2022.

I mercati straordinari, richiesti dalle Associazioni di categoria Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio,

si terranno: nelle giornate di domenica 13 marzo, 10 aprile e 22 maggio con orario 7.00 – 15.00.

Le aperture straordinarie potranno subire variazioni in base al calendario del campionato di calcio.

