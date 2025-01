Home

14 Gennaio 2025

Mercato Centrale, al via i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici

Livorno 14 gennaio 2025 Mercato Centrale, al via i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici

L’intervento, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro 60 giorni

Partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici al Mercato Centrale. L’intervento, che salvo contrattempi dovrebbe concludersi entro due mesi, prevede la riqualificazione impiantistica oltre alla riconfigurazione degli spazi interni, attualmente suddivisi tramite pareti d’arredo sanitarie, con partizioni in muratura, il rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti murari e la collocazione di nuovi sanitari, porte e arredi.

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Federico Mirabelli si è recato a fare un sopralluogo al cantiere, dove era presente il personale tecnico del Comune di Livorno e, tra questi, Emanuela Politi dell’ufficio Edilizia scolastica, annonaria, culturale e cimiteriale.

I lavori interesseranno inizialmente l’area dei servizi igienici destinati agli uomini, lasciando operativi gli altri bagni adiacenti che avranno un antibagno e servizi per uomo, donna e persone con disabilità. Ultimato e tornato operativo il primo blocco ristrutturato, si proseguirà con il secondo blocco in modo da garantire sempre attivo il servizio agli utenti.

Successivamente l’intervento si sposterà al piano interrato, dove sono presenti i bagni destinati agli operatori commerciali, seppur non più in uso da molto tempo. In questo caso l’intervento prevede la riqualificazione impiantistica e architettonica dei servizi igienici, il risanamento degli intonaci e la pulizia della pavimentazione dell’area dei servizi e di quella immediatamente adiacente. Nello specifico le suddivisioni interne ai servizi igienici, attualmente realizzate in muratura, verranno sostituite con pareti sanitarie in pannelli, di minore spessore, per ricavare uno spazio spogliatoio e una doccia per ciascun bagno. Anche in questo caso verrà realizzata una nuova pavimentazione così come verranno realizzati nuovi rivestimenti.