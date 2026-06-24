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Cronaca

Mercato Centrale, avviso pubblico per l’assegnazione gratuita di tre spazi ad associazioni ed enti del Terzo Settore

Cronaca

24 Giugno 2026

Mercato Centrale, avviso pubblico per l’assegnazione gratuita di tre spazi ad associazioni ed enti del Terzo Settore

Livorno 24 giugno 2026 Mercato Centrale, avviso pubblico per l’assegnazione gratuita di tre spazi ad associazioni ed enti del Terzo Settore

Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assegnazione temporanea di tre locali situati all’interno del Mercato delle Vettovaglie. L’iniziativa è rivolta a enti del Terzo Settore, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro interessati a realizzare attività di interesse pubblico e collettivo all’interno di uno dei luoghi più rappresentativi della città.

L’avviso si inserisce nel percorso di valorizzazione del Mercato Centrale, con l’intento di sperimentare nuovi utilizzi degli spazi disponibili e promuovere iniziative a carattere sociale, di assistenza al cittadino, artistico e culturale, in grado di rafforzare il legame tra il mercato e la città. Per questo non è previsto il pagamento di alcun canone concessorio da parte dei soggetti assegnatari.

Gli spazi disponibili sono il banco 29, il banco 45 e il negozio 48. L’assegnazione avrà durata di sei mesi e consentirà ai soggetti selezionati di sviluppare progetti e iniziative in grado di contribuire alla vitalità del Mercato, ampliandone la funzione di luogo di socialità, cultura e partecipazione.

Saranno valutati in particolare il radicamento nel territorio e l’affidabilità dell’ente/associazione, la qualità delle proposte progettuali, la loro coerenza con le finalità dell’avviso, la capacità di attivare reti e collaborazioni sul territorio, il coinvolgimento della cittadinanza e la sostenibilità organizzativa delle attività proposte.

Le candidature dovranno pervenire all’URP del Comune di Livorno (piazza del Municipio 1) entro le ore 13.00 del 27 luglio 2026. La consegna potrà avvenire a mano oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per la partecipazione è necessario utilizzare esclusivamente la modulistica allegata all’avviso.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Livorno al seguente link: https://trasparenza.comune. livorno.it/avvisi/avviso- selezione-pubblica- lassegnazione-locali-situati- allinterno-del-mercato- centrale-livorno-ad-1

Per qualsiasi richiesta di chiarimento contattare l’Ufficio Presidio coordinamento e sviluppo Mercati Centrale, Ittico e Ortofrutticolo all’email mercatoc@comune.livorno.it.