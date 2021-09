Home

Cronaca

Aree pubbliche

Mercato Centrale: dopo i recenti distacchi di intonaco, in corso i lavori di Edilizia Acrobatica

Aree pubbliche

15 Settembre 2021

Mercato Centrale: dopo i recenti distacchi di intonaco, in corso i lavori di Edilizia Acrobatica

Livorno, 15 settembre 2021

La ditta Edilizia Acrobatica di Livorno sta eseguendo per conto del Comune una serie di lavori il per ripristino dell’intonaco e la tinteggiatura della facciata del Mercato Centrale dove nei giorni scorsi si sono verificati dei distacchi (di intonaco, appunto) in prossimità dell’ingresso principale.

L’intervento è iniziato una settimana fa e dovrebbe concludersi entro un mese, meteo permettendo.

Sono stati fatti, prima del lavoro, dei sondaggi visivi con cestello, con la contestuale protezione degli ingressi tramite la realizzazione di mantovane in ponteggi, allo scopo di garantire gli accessi al mercato in sicurezza.

Inoltre sono state transennate le aree circostanti per evitare pericoli ai fruitori del mercato e delle are limitrofe.

Il 1 settembre è stato redatto un verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 167 D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori con tecnica su doppia corda con ancoraggi predisposti su strutture portanti senza alcun foro né in facciata né in copertura.

La ditta utilizza una mantovana anticaduta, materiale anch’essa su corda, con transennamento dell’area sottostante durante le lavorazioni.

La messa in sicurezza del cornicione e del frontespizio superiore saranno effettuati mediante il controllo della stabilità della porzione di intonaco mediante picchettatura, ricostruzione delle parti instabili rimosse mediante applicazione di intonaco civile traspirante certificato di pura calce naturale, rasante, fondo e pittura della stesso colore e tonalità dell’esistente.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin