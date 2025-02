Livorno 8 febbraio 2025 Mercato Centrale, partito un intervento di straordinaria manutenzione agli infissi in ferro

È partito al Mercato Centrale un intervento di straordinaria manutenzione agli infissi in ferro, riguardante anche la modifica dell’apertura dei due portoni principali localizzati sugli scali Saffi e su via Buontalenti.

Lo hanno annunciato gli assessori ai Lavori Pubblici e al Commercio, rispettivamente Federico Mirabelli e Rocco Garufo, durante l’assemblea del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie del 30 gennaio.

Il progetto, elaborato dall’ufficio Edilizia Scolastica, Annonaria, Culturale e Cimiteriale del Comune, è teso all’adeguamento dei parametri normativi, in particolare a quelli antincendio e a migliorare il confort degli utenti.

L’intervento interessa in generale quattro diverse tipologie di infissi esistenti, per un totale di dieci porte a doppia anta.

In particolare, per le due porte grandi di accesso che affacciano su via Buontalenti e sugli scali Saffi, è prevista la sostituzione della struttura a doppia anta scorrevole con una struttura in ferro e meccanismo di apertura automatizzata, con un infisso, sempre in ferro zincato e verniciato, a doppia anta, apertura manuale e molla di ritorno per garantire la chiusura al passaggio degli utenti.

L’apertura sarà operante esclusivamente verso l’esterno, in conformità alla necessaria funzione di via d’esodo, e a completamento del lavoro verrà inserito l’apposito maniglione antipanico. Le due piccole aperture adiacenti alle due porte principali vedranno la sostituzione del dispositivo di automazione elettronica per garantire il passaggio degli utenti che hanno difficoltà ad utilizzare l’apertura manuale.

Per le altre otto porte a doppia anta poste su via Buontalenti, via Del Testa e via del Cardinale, l’attuale apertura a pivot con struttura in ferro, vedrà la modifica del telaio metallico, l’inserimento del maniglione antipanico e della molla di ritorno per la corretta chiusura dell’infisso, al

fine di rendere l’apertura operante esclusivamente verso l’esterno, in conformità alla necessaria funzione di via d’esodo.

L’intervento, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro la fine di marzo. Entro questo periodo, infatti, la ditta incaricata di realizzare i nuovi infissi, provvederà alla loro installazione.

La sostituzione delle porte di accesso al Mercato Centrale rientra in un più ampio intervento di manutenzione straordinaria che interessa la struttura mercatale, che ha preso avvio il mese scorso con i lavori di riqualificazione dei servizi igienici al piano terra e al piano interrato. L’Amministrazione Comunale, oltre a questi interventi, ha programmato ulteriori lavori dei quali è stata avviata la progettazione. La Giunta Salvetti, nel piano delle opere pubbliche per l’annualità del 2025, ha stanziato 400.000 euro per l’adeguamento dei banchi nel salone centrale.