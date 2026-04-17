Cronaca 17 Aprile 2026

Mercato di via Grande, le modifiche ai servizi bus

Livorno 17 aprile 2026 Mercato di via Grade, le modifiche ai servizi bus

at- autolinee toscane informa che a Livorno domenica 19 aprile 2026 si terrà il Mercato di Via Grande. Pertanto, il servizio bus subirà modifiche e le linee 1+, 2+, 4+, 5, 8N, 8R, 10, 21, 22, 102, 104, 105, 106 subiranno deviazioni (si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazioni-livorno-mercato-grande).

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

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