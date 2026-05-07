Mercato di via Grande, le modifiche al trasporto pubblico
Livorno 7 aprile 2026 Mercato di via Grande, le modifiche al trasporto pubblico
At- autolinee toscane informa che a Livorno, a causa del “MERCATO DI VIA GRANDE” in programma domenica 10 maggio 2026, i servizi bus subiranno modifiche, in particolare le linee 1+, 2+, 4+, 5, 8N, 8R, 10, 21, 22, 102, 104, 105, 106 verranno deviate (si veda https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-livorno-10-maggio) .
Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.