Home

Cronaca

Mercato in lutto per l’improvvisa scomparsa di Antonio Calabretta

Cronaca

12 Luglio 2021

Mercato in lutto per l’improvvisa scomparsa di Antonio Calabretta

Livorno 12 luglio 2021 – Mercato in lutto per l’improvvisa scomparsa di Antonio Calabretta

Antonio Calabretta è deceduto ieri, domenica 11 luglio a 68 anni a causa di un malore fatale avuto in casa di amici.

I colleghi del Mercato Centrale ricordano la figura del noto commerciante con queste parole:

“Un malore improvviso ci ha portato via il nostro Amico Antonio Calabretta noto collega del Mercato.

Ci piace ricordarlo per la sua innata disponibilità, come persona perbene sempre pronta a darsi per le varie associazioni di volontariato della città.

Il Mercato era la sua seconda casa e l’amava come pochi.

A Michela e tutta la sua famiglia le nostre condoglianze.”

l mercato centrale”

Alla famiglia vada il cordoglio della redazione LivornoPress

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin