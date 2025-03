Cronaca

31 Marzo 2025

Livorno 31 marzo 2025 Mercato in piazza Cavour, “polemiche e strumentalizzazioni social sono interventi politici per attaccare l’Amministrazione”

Mercato Buontalenti, il Consorzio risponde alle critiche: “Riqualificazione storica, basta polemiche pretestuose”

La riqualificazione del Mercato Buontalenti rappresenta un cambiamento epocale per Livorno, un progetto atteso da anni che finalmente sta prendendo forma. Tuttavia, la fase di transizione con il mercato provvisorio in piazza Cavour ha suscitato alcune critiche sui social. A rispondere è il Consorzio Pentagono Buontalenti, che difende il percorso intrapreso e respinge le polemiche, giudicate strumentali e dannose per chi ogni giorno lavora nel settore. Nel comunicato ufficiale, il Consorzio sottolinea l’importanza dell’intervento e invita i livornesi a sostenere il mercato, fondamentale per il tessuto economico della città.

“La riqualificazione del Mercato Buontalenti: un cambiamento storico da sostenere

La riqualificazione delle aree mercatali, al via in queste settimane, è un fatto storico per la città di Livorno. Noi commercianti ed esercenti della zona lo sappiamo da anni: senza una trasformazione radicale, saremmo stati a un passo dalla morte commerciale, strozzati tra i centri commerciali e la marginalizzazione di alcune zone del centro di Livorno.

In passato, nessuno, pur provandoci, era riuscito a trovare il percorso giusto per concretizzare questa riqualificazione. L’amministrazione Salvetti, invece, ci è riuscita con caparbietà e attenzione, facendosi carico interamente dell’impegno economico e delle naturali criticità che un intervento del genere comporta. C’è stato coraggio, misto a convinzione, che noi operatori della zona abbiamo colto e per il quale ringraziamo.

Detto ciò, è stato e sarà compito di tutti noi spingere affinché i lavori procedano spediti, perché la situazione di collocazione temporanea in Piazza Cavour e Scali Saffi è naturalmente difficile da sostenere. Tuttavia, per tornare ad avere un mercato bello e attraente, è necessaria la pazienza di affrontare mesi di provvisorietà.

A tal proposito, non possiamo accettare le facili polemiche e le strumentalizzazioni di un manipolo di frequentatori dei social, che criticano il mercato provvisorio con il solo intento di denigrare la città e il nostro lavoro. Si tratta di interventi mossi esclusivamente dall’interesse politico di trovare un pretesto per attaccare l’amministrazione. Un’operazione ridicola, che non tiene conto delle necessità di chi, come noi, deve lavorare e guadagnare il necessario per mantenere la propria famiglia.

Siamo stati noi a chiedere di fare il mercato provvisorio in quella zona, così come siamo stati noi a chiedere di poter utilizzare i box e anche un’area esterna per esporre la merce. È nostra responsabilità gestire tutto questo ogni giorno in modo decoroso e dignitoso, qualificando anche la nostra proposta commerciale.

Chiunque si avventuri in sterili polemiche attraverso foto fatte ad arte, mentre i commercianti stanno allestendo i propri punti vendita, dovrebbe vergognarsi. Forse, dalla loro posizione privilegiata – chi percepisce ogni mese il suo assegno di pensione dall’INPS o chi ha un posto di lavoro sicuro e ben retribuito – non pensa alle nostre condizioni e alle nostre necessità.

Detto ciò, sappiamo che la maggioranza dei livornesi ha compreso la fase che stiamo vivendo e ci supporterà, frequentando il mercato provvisorio e, in futuro, quello definitivo e rinnovato”.

Consorzio Pentagono Buontalenti

