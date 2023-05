Home

Cronaca

Mercato in via Grande, le modifiche a percorsi linee bus

Cronaca

21 Maggio 2023

Mercato in via Grande, le modifiche a percorsi linee bus

Livorno 21 maggio 2023 – Mercato in via Grande, le modifiche a percorsi linee bus

Autolinee Toscane ricorda che oggi, DOMENICA 21 MAGGIO 2023 a seguito dello svolgimento del mercato straordinario in via Grande alcune Linee di bus seguiranno modifiche di percorso:

Linea A Direzione Ardenza Mare:

giunti in p.za della Repubblica devia per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune) prosegue per via s. Giovanni, SX piazza del Pamiglione (effettuare fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea A Direzione Stazione:

giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D), via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, destra per via della Cinta Esterna, destra per p.za XI Maggio, via Palestro, sinistra per via Garibaldi, quindi percorso regolare.

Linea B Direzione Cairoli:

giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (fermata via Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

Linea B Direzione Stazione:

giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, a sinistra per v.le Carducci, quindi percorso regolare.

Linea Lam Blu Direzione Stazione:

giunti in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, a sinistra per v.le Carducci, quindi percorso regolare.

Linea Lam Blu Direzione Ardenza Mare:

giunto in p.za della Repubblica devia per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), prosegue per via S. Giovanni, sinistra piazza del Pamiglione (effettuare fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea Lam Rossa Direzione Stazione:

giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D) , via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, a sinistra per via Garibaldi, quindi percorso regolare.

Linea Lam Rossa Direzione Ardenza :

giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (fermata via Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

Linea 4 Direzione Cimiteri Comunali:

giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D) , via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, via Mastacchi, quindi percorso regolare.

Linea 4 Direzione Salviano:

giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (effettuare fermata provvisoria Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

Linea 5 Direzione Via Borra::

giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), quindi percorso regolare.

Linea 5 Direzione P. Mazzini:

giunta in via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa) voltare a destra per via S. Giovanni, a sinistra p.za del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea 8R:

Giunta in p.za della Repubblica devia per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), prosegue per via s. Giovanni, sinistra piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea 8N:

Giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, Via Mastacchi, quindi percorso regolare.

Linea 10 Direzione p.za Grande: giunti in p.za della Repubblica fare il giro della piazza ed effettuare il capolinea alla fermata ex CTTNORD-CPT

Linea 10 Direzione Stagno:

da p.za Repubblica percorso regolare.

Linea 104 Direzione Collesalvetti:

da via della Cinta Esterna, regolare fino a via San Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, controviale Carducci, quindi percorso regolare.

Linea 104 Direzione Livorno:

giunto in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a destra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), quindi via della Cinta Esterna dove effettua l’eventuale sosta al capolinea.

Linea 102 Direzione p.za Grande:

giunti in Scali Cialdini proseguire per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi effettuare l’eventuale sosta al capolinea di via della Cinta Esterna.

Linea 102 Direzione v.le Italia:

da via della Cinta Esterna, via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa), a destra per via S. Giovanni, sinistra per piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

regolare.

Linea 106 Direzione p.za Grande:

giunti in Scali Cialdini proseguire per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi effettuare l’eventuale sosta al capolinea di via della Cinta Esterna.

Linea 106 Direzione v.le Italia:

da via della Cinta Esterna, via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa), a destra per via S. Giovanni, sinistra per piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

regolare.

Linea 105 Direzione Stazione:

da via della Cinta Esterna, regolare fino a via San Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, viale Carducci, quindi percorso regolare.

Linea 105 Direzione Livorno:

giunto in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a destra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi via della Cinta Esterna dove effettua l’eventuale sosta al capolinea

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin