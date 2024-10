Home

30 Ottobre 2024

Mercato in via Grande, le modifiche alle linee autobus

LIVORNO, 30 ottobre 2024 – Mercato in via Grande, le modifiche alle linee autobus

Autolinee Toscane informa che a Livorno DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024 , per consentire lo svolgimento del mercato in via Grande, tutte le linee, Urbane ed Extraurbane interessate al transito in via Grande subiranno variazioni di percorso per l’intera durata del servizio.

Nel dettaglio:

Fermate utili:

Linea 1+ Stazione: via del Porticciolo (provvisoria)

Linea 1+ Ardenza Mare – Miramare: davanti al Comune (provvisoria)

Linea 2+ Stazione: Cogorano D

Linea 2+ Leccia – Montenero: Cogorano E

Linea 4+ direzione Cimiteri Comunali: Cogorano D

Linea 4+ direzione Costanza: Cogorano E

Linea 5 direzione STz. Marittima: via del Porticciolo (provvisoria)

Linea 5 direzione M. L. King: via Carraia (provvisoria)

Linea 8N: via del Porticciolo (provvisoria)

Linea 8R: Fermata «pescherecci» (provvisoria)

Linea 10: piazza della Repubblica

Linea 102: via Carraia (provvisoria)

Linea 104: piazza della Repubblica

Linea 105: piazza della Repubblica

Linea 106: via Carraia (provvisoria)

