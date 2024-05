Home

Cronaca

Mercato Orto in condotta, attese 115 classi a villa Mimbelli

Cronaca

15 Maggio 2024

Mercato Orto in condotta, attese 115 classi a villa Mimbelli

Livorno, 15 maggio 2024 – Mercato Orto in condotta, attese 115 classi a villa Mimbelli

Ritorna domani, giovedì 16 maggio, alle ore 15.30 a Villa Mimbelli, il Mercato dell’Orto in Condotta, evento finale dell’omonimo progetto di Slow Food sostenuto e finanziato dal Comune di Livorno con il coordinamento del CRED e la collaborazione di tante insegnanti delle scuole cittadine. Un progetto che da tredici anni si contraddistingue a livello nazionale, sia per la qualità dei contenuti sia per l’elevato numero di scuole coinvolte, ciascuna con il proprio orto scolastico.

Sarà ancora una volta la sfilata dei bambini e delle bambine di 115 classi cittadine (sulle quasi 150 che hanno partecipato al progetto), a dare il via a questo evento tanto atteso dalla comunità scolastica e dalle famiglie. Le classi, guidate da animatori e animatrici di KoalaLudo, faranno il loro ingresso nel parco da punti diversi, per poi convergere davanti al Teatrino della Villa. Dopo un breve saluto collettivo, i bambini-contadini si dirigeranno verso gli stand delle rispettive scuole, per “vendere” ai familiari gli ortaggi che in questi mesi hanno coltivato con passione e dedizione nell’orto della propria scuola.

Oltre ai rappresentanti dei servizi educativi comunali e statali coinvolti, sarà presente l’instancabile promotrice dell’iniziativa Valentina Gucciardo, presidente di Slow Food Livorno.

“Lo scorso anno – spiega Valentina – siamo tornati all’evento collettivo con un po’ di timore, credevamo che la pandemia avesse affievolito in qualche modo la voglia di ritrovarsi insieme ed invece la risposta è andata oltre le aspettative, con un parco invaso da prodotti e da sorrisi nonostante la pioggia mattutina ci avesse fatto stare con il fiato sospeso. Quest’anno ci siamo dati tanto da fare per bissare il successo dell’iniziativa, nelle scuole da settimane fervono i preparativi per il Mercato, grazie anche alla partecipazione attiva delle famiglie. Oltre alla cura dell’orto le classi hanno approfondito il tema dello spreco alimentare, anche con la raccolta di ricette antispreco e veri e propri laboratori di cucina. Sono anche stata contattata da insegnanti di Pišece, paese della Slovenia orientale, che ci chiedevano di venire a studiare il progetto livornese. Non potevamo certo tirarci indietro, e così, grazie anche alla collaborazione di Vittorina Cervetti insegnante della scuola Dal Borro, una delle pioniere degli Orti in Condotta, la delegazione slovena ha potuto partecipare ad alcune iniziative delle classi e si tratterrà a Livorno fino al 18 maggio”.

Il programma di giovedì 16 maggio prevede, per tutti i bambini e le bambine, merenda a base di pane e olio extra vergine di oliva (o frutta).

Nell’area dei Servizi comunali 0-6 somministrazione di pane senza glutine. In questa stessa area sarà allestita una mostra fotografica e un laboratorio di manipolazione a cura delle educatrici dei centri. Presso lo stand della scuola dell’infanzia Pian di Rota sarà possibile fare il gioco dei tappi; gel di aloe espresso presso la scuola dell’infanzia Tartaruga, piccolo luna park del riciclo presso la primaria Gramsci.

ASA sarà presente con la fontanella di acqua di alta qualità.

Tra gli ospiti della manifestazione anche l’associazione Scuole Aperte Vivi Cecioni che anche quest’anno, grazie ad un progetto Scuola e Città, è riuscita a coinvolgere alcune classi nella cura del giardino monumentale, il recupero di arredi rotti e la realizzazione di panchine con materiale di scarto. Al Mercato porterà terriccio e semi raccolti nel giardino e farà laboratorio di bombe di semi e di bugs hotel per insetti non nocivi.

Queste le scuole coinvolte

Nidi: Coccinella, Zerotre

Centri infanzia: Alveare, Girasoli, La Giostra, Piccolo Principe

Scuole delll’infanzia: Barriera Margherita, Benetti, Bimbi Allegri, Gobetti, Menotti, Munari, La Rosa, Palazzina, Pestalozzi, Pian di Rota, Tartaruga

Scuole primarie: Campana, Cattaneo, Dal Borro, De Amicis, Gramsci, Natali, Razzauti, Rodari, Villa Corridi

Scuole secondarie di 1°grado: Mazzini/Gamerra

Mercato Orto in condotta, attese 115 classi a villa Mimbelli