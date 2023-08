Home

4 Agosto 2023

Livorno 4 agosto 2023 – Mercato ortofrutticolo al posto del parcheggio riservato al Palamodigliani, impossibile da realizzare causa normative”

L’intervento sulla realizzazione del mercato ortofrutticolo da parte della Lega Livorno:

“Riteniamo che la costruzione del Mercato Ortofrutticolo al posto del parcheggio riservato al Palamodigliani sia impossibile da realizzare per disposizioni normative.

La capienza del Palazzetto dello Sport a Porta a Terra necessita infatti di un numero di posti auto adeguato al numero di persone che usufruiscono delle struttura stessa; ridurre il numero di parcheggi significherebbe ridurre la capienza del palazzetto che il Sindaco ha tanto sponsorizzato come impianto di alto livello per gli eventi sportivi e non, che già si sono svolti e che vi dovrebbero essere realizzati nel futuro.

I parcheggi che rimarrebbero a disposizione dei fruitori a pieno regime non sono infatti sufficienti (si veda cartina allegata – la zona in rosso sono i parcheggi che andrebbero a mancare alla struttura). Nemmeno è pensabile utilizzare altri parcheggi di pertinenza di altri supermercati, ipermercati e grandi magazzini perché; si verificherebbe un collasso di utenti legato alla varia natura di tutti i complessi commerciali e non presenti in quell’area.

Come pensa Salvetti che si possano svolgere partite dell’italbasket; concerti come quello di Jovanotti oppure eventi come la presenza del Daila Lama che vedono la partecipazione di oltre 10. 000 persone senza un adeguato numero di posti auto?

Senza poi pensare che la zona non è minimamente servita da un servizio di linea adeguato, i bus in tutta Porta a Terra sono infatti praticamente assenti.

E’ necessario pertanto che il Sindaco specifichi bene come intenda risolvere concretamente questo problema, a meno che non voglia ridurre la capienza del Palmodigliani con grave danno di immagine per la nostra città che a quel punto non potrebbe più ospitare grandi eventi come tanto sbandierato fino ad oggi dallo stesso Salvetti.

Ancora una volta questa amministrazione agisce con soluzioni campate per aria senza un minimo di progettazione e programmazione adeguata; il mercato ortofrutticolo prima doveva essere realizzato secondo la Giunta all’uliveta poi; dopo una brusca marcia indietro a seguito della ribellione dei cittadini, si è visto bene di trovare altra locazione ma senza considerare questo problema legato a normative ben precise su capienza della struttura sportiva e posti auto.

Di tutto questo ne chiederemo conto in Consiglio Comunale con una specifica interpellanza perché non vorremmo che il Palazzetto fosse declassato per la totale improvvisazione delle scelte urbanistiche portate avanti da Salvetti & company.

Riteniamo che procedere per tentativi non sia la giusta politica per scelte come la localizzazione di un mercato ortofrutticolo importante come quello di Livorno; si evidenzia per tanto ancora una volta un fallimento di questo modo di gestire la città che non può continuare oltre.

Lo dichiarano Carlo Ghiozzi CapoGruppo Lega Comune di Livorno e Michele Gasparri Segretario Comunale Lega