Mercato ortofrutticolo, Amadio: “Non si può trasformare un’opportunità in un danno” (Video)

4 Febbraio 2022

Livorno 4 febbraio 2022 – Mercato ortofrutticolo, Amadio: “Non si può trasformare un’opportunità in un danno” (Video)

Nuovo mercato ortofrutticolo, “Non si può trasformare un’opportunità in un danno” è quanto spiega Marcella Amadio (FdI) durante la conferenza stampa tenutasi nell’area in via di Levante dove dovrà sorgere la nuova struttura

La conferenza stampa di Marcella Amadio

