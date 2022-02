Home

Mercato ortofrutticolo, Perini: “Salvetti chiama “parco agricolo” la cementificazione”

1 Febbraio 2022

Livorno 1 febbraio 2022

“Davanti allo scandalo della cementificazione di un’area verde per lo spostamento del Mercato Ortofrutticolo, Salvetti non sa che pesci pigliare. Questa volta, per tentare di uscire dal pantano, il sindaco promette ai residenti della zona un parco “agricolo”.

Ma cos’è questo parco agricolo?

Una risposta chiara e diretta non c’è. Nelle sue dichiarazioni il sindaco parla indistintamente di parco “agricolo” e “rurale”, le parole sembrano quindi sinonimi del medesimo concetto. Alla domanda della giornalista, Salvetti non sembra saper rispondere, quindi – come riportato dalla stampa locale – toccherà all’assessore Viviani «immaginare» di che cosa si tratta.

In realtà temo che sia solo una foglia di fico dietro alla quale si nasconde la cementificazione di un’area verde.

Ad ogni modo, la promessa di un nuovo parco mi mette i brividi. L’ultima volta che questa fenomenale Amministrazione ne ha promesso uno si trattava del parco “fluviale” del Rio Maggiore in zona Stadio. E quello che ne è derivato è stato uno scarico di fogna a cielo aperto, puzzo che entra dalle finestre delle case e ratti.

Andiamo male, chissà che guaio combineranno questa volta.” E’ quanto dichiara il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini

