16 Novembre 2023

LIVORNO, 16 NOVEMBRE 2023 – Mercato straordinario in via Grande, cambiamenti alle linee autobus urbane e extraurbane

Autolinee Toscane informa che, a seguito dello svolgimento del MERCATO STRAORDINARIO a Livorno in via Grande DOMENICA 19 NOVEMBRE 2023, alcune Linee Bus del TPL subiranno modifiche nei percorsi.

Queste le variazioni:

SERVIZIO URBANO LIVORNO

Linea Lam Blu Direzione Stazione:

giunti in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, a sinistra per v.le Carducci, quindi percorso regolare.

Linea Lam Blu Direzione Ardenza Mare:

giunto in p.za della Repubblica devia per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), prosegue per via S. Giovanni, sinistra piazza del Pamiglione (effettuare fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea L am R ossa Direzione Stazione :

giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D) , via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, a sinistra per via Garibaldi, quindi percorso regolare.

Linea Lam Rossa Direzione Ardenza:

giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (fermata via Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

Linea 4 Direzione Cimiteri Comunali:

giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D) , via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, via Mastacchi, quindi percorso regolare.

Linea 4 Direzione Salviano:

giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (effettuare fermata provvisoria Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

Linea 5 Direzione Via Borra:

giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), quindi percorso regolare.

Linea 5 Direzione P. Mazzini:

giunta in via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa) voltare a destra per via S. Giovanni, a sinistra p.za del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea 8N :

Giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, Via Mastacchi, quindi percorso regolare.

Linea 8R:

Giunta in p.za della Repubblica devia per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), prosegue per via s. Giovanni, sinistra piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea 10 Direzione p.za Grande:

giunti in p.za della Repubblica fare il giro della piazza ed effettuare il capolinea alla fermata ex CTTNORD-CPT

Linea 10 Direzione Stagno:

da p.za Repubblica percorso regolare.

SERVIZIO EXTRAURBANO LIVORNO

Linee 102 Direzione p.za Grande:

giunti in Scali Cialdini proseguire per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi effettuare l’eventuale sosta al capolinea di via della Cinta Esterna.

Linee 102 Direzione v.le Italia:

da via della Cinta Esterna, via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa), a destra per via S. Giovanni, sinistra per piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Linea 104 Direzione Collesalvetti:

da via della Cinta Esterna, regolare fino a via San Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, controviale Carducci, quindi percorso regolare.

Linea 104 Direzione Livorno:

giunto in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a destra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), quindi via della Cinta Esterna dove effettua l’eventuale sosta al capolinea.

Linea 105 Direzione Stazione:

da via della Cinta Esterna, regolare fino a via San Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, viale Carducci, quindi percorso regolare.

Linea 105 Direzione Livorno:

giunto in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a destra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi via della Cinta Esterna dove effettua l’eventuale sosta al capolinea.

Linee 10 6 Direzione p.za Grande:

giunti in Scali Cialdini proseguire per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi effettuare l’eventuale sosta al capolinea di via della Cinta Esterna.

Linee 106 Direzione v.le Italia:

da via della Cinta Esterna, via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa), a destra per via S. Giovanni, sinistra per piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

