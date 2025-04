Home

2 Aprile 2025

Livorno 3 aprile 2025 Merce di scarsa qualità, cliente aggredito dal venditore

I carabinieri del NORM di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di origini tunisine, senza fissa dimora sul territorio e con numerosi precedenti, gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri, durante un servizio di pattuglia in centro città, sono stati avvicinati da un uomo, anch’egli noto per alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, il quale ha riferito di aver subito una rapina poco prima ad opera di un uomo straniero da lui conosciuto. I militari si sono subito attivati nelle ricerche, anche al fine di ricostruire i fatti.

Nel corso di tali operazioni, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il presunto aggressore, intercettandolo nei pressi di via Grande e, dopo un breve tentativo di fuga per sottrarsi al controllo, sono riusciti a fermarlo. All’esito delle prime verifiche il 40enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed una di cocaina.

Gli approfondimenti successivi hanno portato alla luce che tra i due in realtà vi era stato un violento diverbio a seguito dell’acquisto di stupefacente da parte dell’uomo che aveva riferito di esser stato rapinato poiché l’aveva trovato di scarsa qualità ed aveva richiesto la restituzione del denaro. Sarebbe stata proprio la richiesta di restituzione la causa scatenante del diverbio e dell’aggressione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il 40enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Livorno per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.