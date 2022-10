Home

Mercedes, domani alla concessionaria Gino open day con la nuova GLC

14 Ottobre 2022

Dalle 9 alle 19.30 alla sede di via Provinciale 570

Livorno, 14 ottobre 2022 – Tempo di novità in casa Gino Mercedes a Livorno in via Provinciale Pisana 570

Sabato 15 è infatti arrivato il momento di poter toccare con mano la nuova Mercedes-Benz GLC, unico vero lancio della casa della stella per il 2022.

A partire dalle 9 fino alle 19.30 si potrà ammirare la GLC con la massima tranquillità.

L’evento organizzato dalla Gino sarà molto customer oriented.

I Product Expert della Gino saranno a disposizione per far conoscere l’auto nei dettagli, dedicando il giusto tempo ad ogni Cliente. “Questo – spiegano dalla concessionaria – permetterà a tutti di conoscere meglio il prodotto ma, soprattutto, di far presente le proprie esigenze.

Ogni Cliente che entra alla Gino Mercedes di Livorno rappresenta una galassia a se stante, va ascoltato e vanno comprese le sue necessità. E’ questo l’obiettivo dello staff della Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz di via Provinciale Pisana”.

Per chi volesse già fissare un appuntamento con i consulenti vendita della Gino Mercedes è sufficiente chiamare il numero 0586.171.3070 oppure tramite whatsapp inviando un messaggio al numero 380.5449378

Ecco alcuni highlights sul nuovo modello.

GLC 2022 colpisce a prima vista, grazie ai nuovi gruppi ottici: più larghi e collegati direttamente alla griglia, sul frontale, più affusolati e uniti da un unico elemento orizzontale di design, nella parte posteriore. I fari LED High Performance sono di serie e possono essere equipaggiati con tecnologia DIGITAL LIGHT opzionale, dotata di luci di marcia diurna intelligenti ed elementi decorativi blu.

Costruita sulla stessa piattaforma rinnovata di Mercedes Classe C, la nuova generazione Mercedes GLC 2022 si presenta più “compatta” rispetto al vecchio modello.

Le dimensioni di nuova GLC 2022 si contraddistinguono per un interasse più lungo (+ 6 cm rispetto al modello precedente, per un totale di 471 cm di lunghezza), una posizione un po’ più ribassata (l’altezza da terra è ridotta di 4 mm) e un passo che arriva a 288 cm.

Le motorizzazioni GLC disponibili sono tre: la versione diesel Mercedes GLC 220 d 4MATIC Mild Hyb, con potenza di 197 CV (+ 23 CV del supporto elettrico); e i due propulsori benzina Mercedes GLC 200 4MATIC Mild Hyb, con potenza di 197 CV (+ 23 CV) e Mercedes GLC 300 4MATIC Mild Hyb, capace di 258 CV (+ 23 CV).