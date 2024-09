Home

26 Settembre 2024

Mercedes, SL Classic Club domani a raduno presso il Kasita

Livorno, 26 settembre 2024 – Un grande classico targato Mercedes domani a raduno presso il ristorante Kasita.

I soci del “SL Classic Club” si ritroveranno questo venerdì al noto ristorante di via delle Cateratte alle 18, per una cena conviviale prima di imbarcarsi per un evento che si terrà in Sardegna.

“L’evento in viaggio” chiude gli eventi 2024 con una 8 giorni che vedrà i partecipanti alternarsi tra guida, mare, relax e approfondimenti sulla tradizione dell’Isola, ovviamente a bordo di uno dei modelli cabrio più iconici della casa di Stoccarda.

Le auto saranno parcheggiate sul piazzale adiacente il Kasita, gentilmente prestato dalla Concessionaria Yamaha Matt Moto.