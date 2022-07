Home

Cronaca

7 Luglio 2022

Merci con qualità difformi scoperte dall’agenzia delle Dogane di Livorno

Livorno, 7 luglio 2022

I funzionari ADM di Livorno in servizio presso il reparto controlli allo sdoganamento, durante il periodo di formazione del personale neo assunto, c.d. “training on the job”; grazie alla fattiva collaborazione in sede di verifica delle merci e al partecipato interesse dimostrato nei preventivi controlli documentali, hanno proceduto a redigere cinque verbali di constatazione con i quali sono state accertate difformità in relazione alla qualità, alla quantità e al valore.

In particolare sono state oggetto di accertamento:

due operazioni di importazione di oggetti di artigianato dal Senegal, due importazioni di calzature dalla Tunisia e una importazione di capi di abbigliamento dalla Turchia.

La somma dei maggiori diritti accertati é risultata essere pari a 8.640 euro con sanzioni da 38.100 a 90.500 euro.

