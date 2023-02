Mercoledì 15 febbraio Consiglio Comunale, cosa si discute e come seguire la diretta

Livorno, 14 febbraio 2023 – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 14.30 per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo il seguente ordine dei lavori:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Proposta di deliberazione della Giunta: “Modifiche allo Statuto della associazione “Banda della Città di Livorno” conseguenti alle novità normative del d.lgs. n. 117 del 03/07/2017” Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Vecce e Grassi: “Sostegno alla istituzione del salario minimo legale” La Mozione del Consigliere comunale Romiti: “Per il collegamento ciclabile Pisa – Livorno” Mozione della Consigliera comunale Trotta: “Vigilanza sull’export della produzione italo-francese con sede a Livorno, Cheddite Italy s.r.l.” Interpellanza dei Consiglieri comunali Vaccaro e Di Liberti: “Chiccaia e via Giordano Bruno” Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Marengo, Cecchi, Di Cristo, Ferretti, Corniglia, Pritoni, Tomei; Nasca, Mirabelli, Agostinelli, Bianchi, Tornar, Lucetti, Semplici e Fenzi: “Per celebrare le ricorrenze sulla associazione Nesi – Corea e la figura di don Alfredo Nesi” Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Marengo, Cecchi, Ferretti, Corniglia, Pritoni, Semplici, Lucetti, Tomei, Nasca, Bianchi, Agostinelli, Mirabelli, Fenzi e Tornar: “Per intitolare un’aula studio pubblica alla figura di Piero Angela” Atto d’indirizzo dei Consiglieri comunali Ferretti, Fenzi, Corniglia, Pritoni, Mirabelli, Lucetti, Tomei, Semplici, Pacini, Simoni, Nasca, Marengo, Tornar, Bianchi e Agostinelli: “Sostegno per implementamento delle attività del Mascagni Festival” Mozione del Consigliere comunale Romiti: “Canone concessorio per associazioni sportive” Interpellanza dei Consiglieri comunali Barale e Panciatici: “Destinazione d’uso immobili in area Picchianti” La Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Ghiozzi: “Per la riapertura degli uffici comunali al pubblico” Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Vecce, Grassi, Barale, Panciatici e Trotta: “Per chiedere il rifinanziamento dei fondi contributi affitto e morosità incolpevole azzerati e non rifinanziati dal Governo Meloni nella legge di bilancio” La Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Pacini e Cecchi: “Sull’educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne” Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Fenzi, Marengo, Ferretti, Tomei, Tornar, Corniglia, Pritoni, Semplici, Lucetti, Nasca, Agostinelli, Bianchi, Di Cristo, Sassetti e Mirabelli: “Per piantare un albero per ogni neonato/bambino adottato”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

I cittadini potranno seguire la diretta streaming anche sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno