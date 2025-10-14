Mercoledì 15 ottobre consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno
Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
- Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Commissioni Consiliari: aggiornamento e modifica componenti”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-2027: modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, modifica programma triennale acquisti forniture e servizi, modifica responsabile obiettivo operativo”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n. 25/91, 25/93 e 25/94”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’art.194 d.lgs n. 267/2000 a seguito di sentenze esecutive nelle quali il Comune è risultato soccombente”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Intervento di somma urgenza per la rimozione e il successivo smaltimento di carcassa di balena arenata presso la Terrazza Mascagni (cpv: 90510000-5): riconoscimento della spesa ex art. 191 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e di legittimità del conseguente debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000”
- Trattazione congiunta dei seguenti atti:
- Mozione dei Consiglieri comunali Panciatici e Barontini: “Campagna informativa sul boicottaggio dei prodotti di Israele”;
- Mozione dei Consiglieri comunali Panciatici e Barontini: “Per la sospensione della commercializzazione di farmaci da banco parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane”;
- Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Per l’embargo delle navi israeliane e adesione del Comune di Livorno alla campagna BDS”
- Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Creazione di un ambulatorio veterinario sociale a sostegno dei possessori di animali in condizioni di fragilità economica”
- Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Interventi urgenti per la sicurezza nell’area dell’ex Hotel Corallo e zone limitrofe”
- Mozione delle Consigliere comunali Terreni e Ricci: “Costituzione del tavolo permanente della cultura del Comune di Livorno”;
- autoemendamento presentato dalle Consigliere proponenti la mozione
- Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Per l’istituzione del Museo sulla tragedia del Moby Prince”
- Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente, Belaise ed Esposito: “Stop pubblicità fossile”
- Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Sull’adozione in continuità delle sinergie istituzionali in difesa del polo didattico universitario infermieristico di Livorno”
- Mozione dei Consiglieri comunali Belaise, Morini ed Esposito: “Ripristino collegamento aereo Pisa – Roma / Roma – Pisa”
- Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”,
- emendamento presentato dai Consiglieri comunali Cecchi e Ghiozzi.
- Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Tutelare la sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti di mezzi di trasporti”
- Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Adesione del Comune di Livorno al Protocollo “Mille occhi sulla Città” per il rafforzamento della sicurezza urbana integrata”
- Mozione dei Consiglieri comunali Guarnieri, Castellani, Midili, Agostinelli, Bianchi, Lucetti, Aringhieri, Tomei, Cecchi, Diop, Ferretti, Danieli, Pacini, Benassi, Bertozzi, Terreni, La Sala e Sassetti: “Realizzazione di una cartellonistica informativa finalizzata a facilitare l’accesso alle principali attrazioni turistiche cittadine”.