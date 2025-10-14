Cronaca 14 Ottobre 2025

Mercoledì 15 ottobre consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:

  1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
  2. Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Commissioni Consiliari: aggiornamento e modifica componenti”
  3. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-2027: modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, modifica programma triennale acquisti forniture e servizi, modifica responsabile obiettivo operativo”
  4. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n. 25/91, 25/93 e 25/94”
  5. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’art.194 d.lgs n. 267/2000 a seguito di sentenze esecutive nelle quali il Comune è risultato soccombente”
  6. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Intervento di somma urgenza per la rimozione e il successivo smaltimento di carcassa di balena arenata presso la Terrazza Mascagni (cpv: 90510000-5): riconoscimento della spesa ex art. 191 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e di legittimità del conseguente debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000”
  7. Trattazione congiunta dei seguenti atti:
    1. Mozione dei Consiglieri comunali Panciatici e Barontini: “Campagna informativa sul boicottaggio dei prodotti di Israele”;
    2. Mozione dei Consiglieri comunali Panciatici e Barontini: “Per la sospensione della commercializzazione di farmaci da banco parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane”;
    3. Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Per l’embargo delle navi israeliane e adesione del Comune di Livorno alla campagna BDS”
  8. Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Creazione di un ambulatorio veterinario sociale a sostegno dei possessori di animali in condizioni di fragilità economica”
  9. Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Interventi urgenti per la sicurezza nell’area dell’ex Hotel Corallo e zone limitrofe”
  10. Mozione delle Consigliere comunali Terreni e Ricci: “Costituzione del tavolo permanente della cultura del Comune di Livorno”;
    • autoemendamento presentato dalle Consigliere proponenti la mozione
  11. Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Per l’istituzione del Museo sulla tragedia del Moby Prince”
  12. Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente, Belaise ed Esposito: “Stop pubblicità fossile”
  13. Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Sull’adozione in continuità delle sinergie istituzionali in difesa del polo didattico universitario infermieristico di Livorno”
  14. Mozione dei Consiglieri comunali Belaise, Morini ed Esposito: “Ripristino collegamento aereo Pisa – Roma / Roma – Pisa”
  15. Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”,
    • emendamento presentato dai Consiglieri comunali Cecchi e Ghiozzi.
  16. Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Tutelare la sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti di mezzi di trasporti”
  17. Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Adesione del Comune di Livorno al Protocollo “Mille occhi sulla Città” per il rafforzamento della sicurezza urbana integrata”
  18. Mozione dei Consiglieri comunali Guarnieri, Castellani, Midili, Agostinelli, Bianchi, Lucetti, Aringhieri, Tomei, Cecchi, Diop, Ferretti, Danieli, Pacini, Benassi, Bertozzi, Terreni, La Sala e Sassetti: “Realizzazione di una cartellonistica informativa finalizzata a facilitare l’accesso alle principali attrazioni turistiche cittadine”.
