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Cronaca

Mercoledì 17 giugno si riunisce il consiglio comunale. Gli argomenti all’ordine del giorno

Cronaca

16 Giugno 2026

Mercoledì 17 giugno si riunisce il consiglio comunale. Gli argomenti all’ordine del giorno

Livorno 16 giugno 2026 Mercoledì 17 giugno si riunisce il consiglio comunale. Gli argomenti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è stato convocato dal Presidente Pietro Caruso, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, per mercoledì 17 giugno alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, per discutere i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Petizione popolare: “Per la sicurezza, il decoro, l’accessibilità e la riqualificazione del Parco Micali – via Paoli 85, Livorno” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 420 del 26/05/2026. “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026/2028. Prospetti n. 26/57” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’ente – Importo complessivo € 6.022,00” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’art 194 d.lgs n 267/2000 a seguito di sentenze/dispositivi esecutive nelle quali il Comune è risultato soccombente” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Regolamento per la nomina e la disciplina delle funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 65/2014 e del D.P.G.R. n. 4/r/2017. Approvazione” Ordine del giorno dei Consiglieri comunali Morini, Grassi, Tomei, Ferretti, Vivoli, Cecchi, Midili, Pacini, Guarnieri, Sassetti, Benassi, Bianchi, Agostinelli, Aringhieri, Panciatici, Esposito, Barontini, Guarducci, Bertozzi, Danieli, Castellani, Vaccaro, Ghiozzi, La Sala, Ricci, Terreni e Lucetti: “Stazione Leopolda di San Marco” Mozione dei Consiglieri comunali Terreni, Ricci e La Sala: “Istituzione del progetto strategico “Lighting for Livorno” – Piano integrato di illuminazione artistica permanente, rigenerazione urbana e valorizzazione artistica” Mozione dei Consiglieri comunali Castellani e Danieli: “Commemorazione bicentenario nascita Carlo Lorenzini detto ‘Collodi’” Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Amadio: “Promozione di rassegne cinematografiche all’aperto con proiezione di film storici e classici non inseriti nei circuiti di distribuzione contemporanea” Interpellanza dei Consiglieri comunali Vaccaro e Palumbo: “Situazione dell’immobile dell’ex circoscrizione n. 5 nel quartiere La Rosa e alle sue prospettive di recupero” Mozione dei Consiglieri comunali Guarnieri, Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Vivoli: “Ripristino e potenziamento delle corse del Trasporto Pubblico Locale (TPL) nelle giornate di domenica, e in generale durante i festivi, in arrivo alla Stazione Ferroviaria di Livorno nelle prime ore del mattino e in partenza dalla Stazione a partire dal tardo pomeriggio” Mozione dei Consiglieri comunali Lucetti, Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Vivoli: “Sperimentazione di un presidio integrato sociale-sanitario-abitativo nei quartieri Shangai, Corea, Fiorentina, Sorgenti, Ater di Salviano e La Leccia e sviluppo di un’infrastruttura territoriale per l’inclusione sociale” Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Cecchi, Vivoli, Guarnieri, Ferretti, Pacini, Benassi, Sassetti, Lucetti, Tomei, Midili, Agostinelli e Bianchi: “A sostegno della legge sul consenso per il contrasto alla violenza di genere”; Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Modifica art. 609 bis Codice Penale in materia di violenza sessuale”; Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, La Sala, Terreni e Ricci: “Sul disegno di legge sul consenso: senza consenso è stupro”, Autoemendamento della Consigliera Bertozzi Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, La Sala, Terreni e Ricci: “Rifacimento del marciapiede e valutazione della pedonalizzazione di via Sardi” Mozione dei Consiglieri comunali La Sala, Ricci e Terreni: “Richiesta di chiarezza sulle procedure adottate al momento del rinvenimento di due migranti in un container di una nave cargo danese nel porto di Livorno” Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Rinnovo dell’accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la manutenzione e pulizia delle banchine, degli scalandroni e delle spallette del sistema dei Fossi Medicei – contrasto al degrado vegetativo e tutela della sicurezza strutturale” Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Inserimento di un asilo nido aziendale per i dipendenti nel progetto del nuovo ospedale di Livorno e ruolo attivo del Comune” Mozione dei Consiglieri comunali Guarducci, Vaccaro, Palumbo e Dinelli: “Proposta di realizzazione e installazione di una targa commemorativa (oppure pannello/murales) dedicata alla descrizione della Livorno di fine Settecento contenuta nel libro “Un cappello pieno di ciliege” di Oriana Fallaci” Mozione del Consigliere comunale Esposito: “Per l’immediato ripristino e la manutenzione straordinaria della Sala Consiliare del Comune di Livorno” Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Per interventi urgenti di manutenzione e riqualificazione, per via Giuseppe Cambini” Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Amadio: “Contrasto allo spaccio di stupefacenti e al degrado – Intervento del Sindaco per la messa in sicurezza del fondo di proprietà INPS sito in via Sansoni” Mozione del Consigliere comunale Panciatici: “Villa Trossi” Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Applicazione coordinata del PEBA e miglioramento dell’accessibilità negli interventi sullo spazio pubblico” Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Grassi, Esposito, Panciatici, Bertozzi, Tomei, Midili, Pacini, Bianchi, Agostinelli, Benassi, Cecchi, Vivoli, Ferretti, Sassetti, Aringhieri, Guarnieri, Lucetti, Ghiozzi, Guarducci, Danieli e Castellani: “Ricollocazione di targa commemorativa dedicata ad Angelica Palli”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.