20 Ottobre 2025

Livorno 20 ottobre 2025 Mercoledì 22 ottobre chiuso il tratto iniziale di corso Amedeo per manutenzione dei cavi dell'illuminazione pubblica



Il tratto iniziale di corso Amedeo, quello che va dall’intersezione con via Enrico Mayer fino al semaforo con via Magenta, sarà chiuso al traffico mercoledì 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 17, per lavori agli impianti di illuminazione pubblica a cura del soggetto gestore Engie Spa.

È prevista la sostituzione dei cavi metallici tesi che sostengono i corpi illuminanti sospesi al centro della strada. Si tratta quindi di un intervento che non comporta manomissioni della nuova asfaltatura realizzata nei giorni scorsi.

Dalle ore 9 alle ore 17 (ma i lavori potrebbero concludersi anche prima) i mezzi privati autorizzati potranno passare da via Enrico Mayer. In corso Amedeo sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, l’impatto sarà significativo sui percorsi dei bus delle linee 2+, 3, 4+ e 12, che subiranno importanti deviazioni: i bus diretti verso sud, giunti in piazza Grande non svolteranno verso via Cairoli ma proseguiranno tutti per il tratto di via Grande lato porto verso viale Italia, per poi rientrare nel percorso tradizionale da viale Nazario Sauro/via dell’Ardenza (la linea 3 direzione sud riprenderà il percorso regolare da viale Mameli, le linee 4+ e 12 da via Calzabigi). Saranno quindi saltate, in direzione sud, le fermate Cairoli, Cavour, Magenta, corso Amedeo, Attias, tutta via Marradi, tutto il viale della Libertà.

I bus diretti verso nord da viale della Libertà non proseguiranno per via Marradi ma svolteranno a sinistra in viale Mameli, per poi percorrere via Montebello, via Funaioli e i viali a mare fino a via Grande.

La tabella con tutte le modifiche ai percorsi delle linee 2+, 3, 4+ e 12 è disponibile sul sito di Autolinee Toscane (https://dait-backend-alerts- api-prod-bucket.s3.eu-west-1. amazonaws.com/47a0d6d8-c21b- 47de-815d-2e3a4d8a924c.pdf).