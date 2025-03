Mercoledì 24 marzo si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, Terreni, Ricci, Tomei, Bianchi, Agostinelli, Lucetti, Ferretti, Guarnieri, Cecchi, Aringhieri, Diop, Benassi e Pacini: “Preoccupazione e dissenso per la Legge di Bilancio 2025 e conseguenti tagli agli enti locali”;

Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Guarnieri, Ferretti, Cecchi, Lucetti, Benassi, Diop, Midili, Tomei, Sassetti, Agostinelli, Bianchi, Aringhieri, La Sala, Ricci, Terreni, Bertozzi, Danieli e Castellani: “Mozione per incentivare lo strumento della carriera alias”

Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”

Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Morini, Belaise e Panciatici: “Richiesta di ritiro della querela nei confronti di un cittadino, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 762 del 12 novembre 2024”

Mozione dei Consiglieri comunali Castellani e Danieli: “Liberi di muoversi senza “inciampi”- Città accessibile, città pulita, città che funziona: un diritto per tutti, iniziamo dai piccoli gesti di civiltà per marciapiedi puliti e sicuri”

Interpellanza del Consigliere comunale Guarducci: “Interventi per una maggiore sicurezza in piazza Garibaldi”

Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Attivazione in via sperimentale della “Sosta di cortesia” gratuita di 30 minuti nell’area mercatale e riduzione delle tariffe degli stalli blu in alcune vie strategiche del centro città”