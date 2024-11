Home

Mercoledì 27 recupero 3° giornata under 16 tra Lions e Viareggio

26 Novembre 2024

Livorno 26 novembre 2024 Mercoledì 27 recupero 3° giornata under 16 tra Lions e Viareggio

Sarà arbitrato da Lorenzo Tamarri di Pisa l’atteso derby della costa toscana in programma sul campo ‘Emo Priami’ di Stagno (via Marx), domani, mercoledì 27 novembre alle 15:45, tra le rappresentative under 16 dei Lions e I Titani Viareggio.

La partita è valida per il recupero della 3° giornata del Girone Interregionale ‘2’ di categoria.

I labronici hanno ottenuto 10 punti (due successi conditi dal bonus-attacco) nelle prime due giornate, mentre i versiliesi figurano con sei punti all’attivo (frutto di un successo ed una sconfitta; in entrambe le occasioni è giunto il bonus-attacco). Si preannuncia una gara avvincente.