Mercoledì 30 ottobre alle ore 9.00 e alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all'ordine del giorno

29 Ottobre 2024

29 Ottobre 2024

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma di gestione delle sedute istituzionali Consiglicloud

Livorno, 29 ottobre 2024 – Mercoledì 30 ottobre alle ore 9.00 e alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è stato convocato dal Presidente Pietro Caruso, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, per mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali

Proposta di deliberazione della Giunta: “DUP 2024-2026: modifica programma triennale degli acquisti di beni e servizi”

Proposta di deliberazione della Giunta: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Prospetti n. 24/86 e n. 24/91”

Proposta di deliberazione della Giunta: “Servizi cimiteriali comunali – Affidamento in house ad AAMPS SpA – Approvazione”

Proposta di deliberazione della Giunta: “Differimento dei termini di validità della Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica ambito “Livorno””

Mozione dei Consiglieri comunali Guarducci e Palumbo: “Situazione Cimiteri Livorno (Cigna) e di Antignano”

Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Danieli, Bertozzi e La Sala: “Richiesta di individuazione di una linea di omogeneità negli arredi per gli allestimenti delle postazioni della Fiera di Natale”

Trattazione congiunta dei seguenti atti:Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente e Belaise: “Richiesta riconoscimento e solidarietà verso lo Stato della Palestina”,6 emendamenti presentati dalla Consigliera comunale Trotta

1 autoemendamento presentato dai Consiglieri comunali proponenti la mozione

Mozione dei Consiglieri comunali Palumbo e Amadio: “Questione Israele – Palestina: due popoli due Stati”,1 emendamento presentato dal Consigliere comunale Ghiozzi

Mozione della Consigliera comunale Trotta: “Attuazione del salario minimo comunale”

Mozione dei Consiglieri comunali Ricci, La Sala, Terreni e Bertozzi: “Rilancio delle azioni di sviluppo e sostegno alla piena attivazione delle funzioni dei Consigli di Zona a Livorno ed apertura di un tavolo di confronto trasversale alle forze politiche sul tema”,2 emendamenti presentati dal Consigliere comunale Palumbo

Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Per interventi urgenti di manutenzione e riqualificazione, per via Giuseppe Cambini”

Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Panchina viola per la fibromialgia”

Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Per la difesa e ulteriore valorizzazione delle attività specialistiche del Presidio Ospedaliero di Livorno”

Mozione della Consigliera comunale Trotta: “No Ddl Sicurezza”

Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, Tomei e Ricci: “Strumenti per mitigare l’impatto sociale ed economico del fenomeno degli affitti brevi sul territorio livornese”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming

