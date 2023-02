Home

7 Febbraio 2023

Mercoledì 8 febbraio l’URP apre alle ore 11.00

Livorno 7 febbraio 2023 – Mercoledì 8 febbraio l’URP apre alle ore 11.00

Mercoledì 8 febbraio dalle 9.00 alle 11.00 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (Palazzo vecchio, piazza del Municipio 1) resterà chiuso per aggiornamento professionale delle operatrici.

Riaprirà alle ore 11.00.

Si ricorda che l’URP riceve solo su appuntamento in orario da lunedì a venerdì ore 9 – 13; martedì e giovedì anche ore 15.30 – 17.30 (agosto escluso); è possibile per i cittadini prenotare l’appuntamento direttamente on line a questo indirizzo: http://www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/Index_cipre.asp

Negli orari di apertura è possibile anche telefonare o inviare un messaggio scritto alla chat di Whatsapp (335-8225555), indicando Cognome Nome e motivazione della richiesta di appuntamento.

telefono: 0586-820204 e 0586-820205

mail: urp@comune.livorno.it

Whatsapp: 3358225555 (solo messaggi scritti)

