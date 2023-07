Home

Mercurio da Gemelli a Cancro: il transito che favorisce la sfera affettiva e familiare

10 Luglio 2023

Mercurio è il pianeta che rappresenta la mente, la comunicazione, l’intelligenza, il modo di apprendere e di esprimersi. Il suo passaggio da un segno all’altro indica un cambiamento nel modo di pensare e di relazionarsi con gli altri.

Mercurio in Gemelli era in una posizione di forza, essendo il segno che governa. Questa posizione favoriva la curiosità, la versatilità, la rapidità, la logica, il dialogo, lo scambio di informazioni. Mercurio in Gemelli era stimolato a cercare nuove conoscenze, a variare gli interessi, a sperimentare diverse possibilità.

Mercurio in Cancro invece entra in una posizione di debolezza, essendo in esilio nel segno opposto al suo domicilio notturno, la Vergine. Questa posizione rende la mente più emotiva, sensibile, intuitiva, impressionabile. Mercurio in Cancro è influenzato dai sentimenti, dalle emozioni, dai ricordi, dalle radici. Mercurio in Cancro tende a esprimersi con dolcezza, tenerezza, protezione, ma anche con timidezza, riservatezza, nostalgia.

Il passaggio di Mercurio dal Gemelli al Cancro comporta quindi una maggiore attenzione alla sfera affettiva e familiare, una maggiore capacità di cogliere i dettagli e le sfumature che sfuggono agli altri, una maggiore fantasia e immaginazione. Allo stesso tempo, però, può comportare anche una minore razionalità e obiettività, una minore chiarezza e precisione, una minore apertura e disponibilità verso il nuovo e il diverso.

Questo transito può avere effetti diversi a seconda del segno zodiacale di appartenenza e della posizione di Mercurio nel tema natale.

