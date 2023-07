Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

Mercurio lascia i Gemelli ed entra in Cancro: le influenze sui segni zodiacali

Fenomeni Astrologici

7 Luglio 2023

Mercurio lascia i Gemelli ed entra in Cancro: le influenze sui segni zodiacali

7 luglio 2023 – Mercurio lascia i Gemelli ed entra in Cancro: le influenze sui segni zodiacali

Mercurio, il pianeta della comunicazione e del pensiero, il 10 luglio 2023 alle ore tre antimeridiane lascia il segno dei Gemelli e entra in Cancro. Questo cambiamento porta delle influenze diverse sui due segni zodiacali e sugli altri.

Mercurio in Gemelli

Mercurio in Gemelli è in domicilio, ovvero si trova nella posizione più favorevole per esprimere le sue qualità. Le persone con Mercurio in Gemelli hanno una mente agile e curiosa, una comunicazione vivace e intelligente, una capacità di apprendere e di adattarsi alle situazioni. Sono interessate a tutto ciò che stimola la loro mente e amano scambiare idee e informazioni con gli altri.

Con Mercurio che lascia il segno dei Gemelli, queste persone potrebbero sentire una diminuzione della loro energia mentale e della loro voglia di comunicare. Potrebbero anche avere meno opportunità di viaggiare, di studiare o di fare nuove conoscenze. Dovranno quindi cercare di mantenere vivo il loro interesse per il mondo e di non chiudersi in se stesse.

Mercurio in Cancro

Mercurio in Cancro indica una mente emotiva e sensibile. Questa posizione astrologica può rendere la persona intuitiva e capace di cogliere i dettagli che gli altri trascurano. Le persone con Mercurio in Cancro agiscono più con le emozioni che con la ragione, e hanno una maggiore sensibilità. Questa influenza può portare a una grande inventiva, una forte immaginazione e una memoria eccezionale.

Con Mercurio che entra nel segno del Cancro, queste persone potrebbero sentire un aumento della loro capacità di comunicare e di pensare in modo creativo. Potrebbero anche avere più opportunità di esprimere i loro sentimenti e di entrare in sintonia con gli altri. Dovranno però fare attenzione a non lasciarsi condizionare troppo dalle emozioni o dalla paura.

Mercurio e l’influenza negli altri segni zodiacali

Mercurio influisce anche sugli altri segni zodiacali, a seconda della posizione che occupa nel tema natale di ciascuno. Ecco una breve relazione sull’influenza di Mercurio in Cancro nei vari segni:

Ariete: Mercurio in Cancro forma un aspetto di sestile con il segno dell’Ariete, favorendo la comunicazione emotiva e spontanea. Le persone con il Sole in Ariete potrebbero avere più facilità a esprimere i loro sentimenti e a capire quelli degli altri.

Toro: Mercurio in Cancro forma un aspetto di trigono con il segno del Toro, favorendo la comunicazione sensuale e armoniosa. Le persone con il Sole in Toro potrebbero avere più facilità a sedurre e a creare un clima di intimità con gli altri.

Leone: Mercurio in Cancro forma un aspetto di quadratura con il segno del Leone, creando una tensione tra l’espressione personale e quella collettiva. Le persone con il Sole in Leone potrebbero avere più difficoltà a far valere le loro idee e le loro opinioni, o a trovare un compromesso tra il loro orgoglio e la loro sensibilità.

Vergine: Mercurio in Cancro forma un aspetto di sestile con il segno della Vergine, favorendo la comunicazione analitica e pratica. Le persone con il Sole in Vergine potrebbero avere più facilità a usare la loro logica e la loro efficienza, o a risolvere i problemi con gli altri.

Bilancia: Mercurio in Cancro forma un aspetto di trigono con il segno della Bilancia, favorendo la comunicazione diplomatica e armoniosa. Le persone con il Sole in Bilancia potrebbero avere più facilità a usare la loro simpatia e la loro eleganza, o a creare buone relazioni con gli altri.

Scorpione: Mercurio in Cancro forma un aspetto di opposizione con il segno dello Scorpione, creando una contrapposizione tra la profondità e la superficialità. Le persone con il Sole in Scorpione potrebbero avere più difficoltà a esprimere i loro pensieri e i loro sentimenti, o a trovare un equilibrio tra la loro intimità e la loro apertura.

Sagittario: Mercurio in Cancro forma un aspetto di quadratura con il segno del Sagittario, creando una tensione tra l’espansione e la contrazione. Le persone con il Sole in Sagittario potrebbero avere più difficoltà a comunicare le loro visioni e le loro aspirazioni, o a trovare un compromesso tra la loro avventura e la loro sicurezza.

Capricorno: Mercurio in Cancro si trova nel segno opposto al Capricorno, rafforzando le qualità mentali ed espressive tipiche di questo segno. Le persone con il Sole in Capricorno potrebbero avere più facilità a usare la loro ambizione e la loro competenza, o a entrare in sintonia con gli altri.

Acquario: Mercurio in Cancro forma un aspetto di sestile con il segno dell’Acquario, favorendo la comunicazione originale e innovativa. Le persone con il Sole in Acquario potrebbero avere più facilità a usare la loro inventiva e la loro originalità, o a coinvolgere gli altri.

Pesci: Mercurio in Cancro forma un aspetto di trigono con il segno dei Pesci, favorendo la comunicazione poetica e spirituale. Le persone con il Sole in Pesci potrebbero avere più facilità a usare la loro fantasia e la loro sensibilità, o a ispirare gli altri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin