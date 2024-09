Home

30 Settembre 2024

Al via incontri sul territorio per promuovere l’affido familiare

Livorno, 30 settembre 2024 – Mese dell’affido familiare, al via incontri sul territorio

Il Centro Affidi del Comune di Livorno/zona livornese ha organizzato per questo autunno un calendario fitto di appuntamenti per promuovere l’importante opportunità dell’affido familiare, che consiste nell’accoglienza temporanea di un minore presso una famiglia diversa dalla propria, nel caso in cui questa non sia in grado di prendersi cura di lui in modo adeguato e di rispondere i suoi bisogni di crescita.

E’ quindi una forma d’aiuto ad una famiglia in difficoltà che si realizza accogliendo nella propria casa e nella propria vita un bambino o ragazzo per il tempo necessario affinché la sua famiglia possa risolvere le sue difficoltà.

“Condividi – Ottobre 2024 Mese dell’Affido” consiste in una serie di iniziative di sensibilizzazione e promozione “diffuse” sul territorio che si realizzeranno (prevalentemente) durante il prossimo mese di ottobre.

L’organizzazione e la realizzazione delle diverse iniziative è stata condivisa con alcuni enti ed associazioni del territorio che, a diverso titolo, hanno avuto a che fare con il Centro Affidi e l’affido familiare (Liceo Cecioni, Casa Papa Francesco, Associazione Progetto Strada, Ass.ne Sestante Solidarietà) ed altre dalle stesse appositamente coinvolte (es. Associazione tortai livornesi, CIOFS, PuntoGelato).

Affidamento significa accompagnare un minore per un tratto di strada della sua crescita rispettando la sua storia individuale e familiare. Significa offrirgli un ambiente di vita sereno con adulti di riferimento in grado di garantirgli cura, affetto, educazione ed istruzione. La finalità ultima dell’affidamento è il ricongiungimento del minore con la propria famiglia, che si realizza quando le condizioni che hanno reso necessario l’affido sono state superate.

Di seguito il programma

EVENTO DI APERTURA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE • ORE 21.00

Cinema Salesiani – Viale del Risorgimento, 85

AFFIDIAMOCI AL CINEMA

Proiezione del film “NEVE” di Simone Riccioni con l’intervento degli studenti del Liceo Cecioni che racconteranno la loro esperienza offrendo il loro sguardo sulla fragilità familiare ed il sistema che l’aiuta

PRENDIAMOCI PER LA GOLA

Laboratori di cucina per famiglie

LUNEDÌ 7 OTTOBRE • ORE 17.30

5 e 5: Pane e famiglia

(su prenotazione – max 15 persone) Laboratorio della torta livornese Oratorio Salesiani Don Bosco, Viale del Risorgimento, 77

LUNEDÌ 14 OTTOBRE • ORE 17.30

PasticcIN famiglia

(su prenotazione – max 15 persone) Laboratorio di pasticceria

CIOFS-FP, Corso G. Mazzini, 199

LUNEDÌ 21 OTTOBRE • ORE 17.30

Il gusto dell’accoglienza

(su prenotazione – max 15 persone) Laboratorio del gelato

Oratorio Salesiani Don Bosco V.le del Risorgimento, 77

PRENOTA IL TUO BIGLIETTO

https://www.eventbrite.com/cc/condividi-3653999

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE • ORE 17:00

Sestante solidarietà APS

Via di Collinaia 21 (Parco di Villa Corridi)

TANTE FAMIGLIE UN GIARDINO

Una merenda insieme per condividere l’esperienza dell’affiancamento familiare raccontata

dai suoi protagonisti

VENERDÌ 11 OTTOBRE • ORE 18.30

Casa Papa Francesco

via M. Puccini, 64 – Quercianella

DA COSA NASCE… CaSA!

Un aperitivo che può diventare famiglia

Casa Papa Francesco apre le porte dell’accoglienza (Gradita conferma whatsapp al

numero 388 1277797)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE • ORE 17.30

Centro Affidi via di Montenero, 176 (Sala Congressi Villa Serena)

APERIAFFIDO: CONOSCI L’AFFIDO?

Scoprilo con noi

Incontro Informativo sull’Affidamento Familiare con aperitivo realizzato dagli studenti del

CIOFS (Gradita conferma whatsapp al numero 338 4909201)

NEL MESE DI NOVEMBRE…

Centro Affidi (Sala Congressi Villa Serena) via di Montenero, 176

“INCASTRI IM-PERFETTI: EQUIPAGGIAMENTI UTILI PER L’ACCOGLIENZA

FAMILIARE”

Percorso formativo per l’affido familiare

GIOVEDÌ 7 • ORE 18:00-20:00

Una storia, tante storie: l’importanza delle origini

MARTEDÌ 12 • ORE 18:00-20:00

E se provo a mettermi nei tuoi panni?: esperienze e vissuti del bambino nell’accoglienza familiare

GIOVEDÌ 21 • ORE 18:00-20:00

Perché mi stai cercando? La famiglia affidataria tra aspettative e desideri

MARTEDÌ 26 • ORE 18:00-20:00

Una questione d’incastri: nodi comuni tra storie diverse di accoglienza

Per informazioni:

Centro Affidi Zona Livornese

via di Montenero 176 c/o Villa Serena

tel. 0586 824068 / 338-4909201

centroaffidi@comune.livorno.it

