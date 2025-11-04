Home

Cronaca

Mese dell’affido familiare, giovedì l’evento finale

Cronaca

4 Novembre 2025

Mese dell’affido familiare, giovedì l’evento finale

Livorno, 4 novembre 2025 Mese dell’affido familiare, giovedì l’evento finale

Giovedì 6 novembre presso la Sala Congressi di Villa Serena in via di Montenero 176, si svolgerà un incontro informativo dedicato all’affido familiare intitolato “AperiAffido: conosci l’affido? Scoprilo con noi!”. L’evento, inizialmente fissato per il 30 ottobre, è stato rimandato a causa dell’allerta meteo della settimana scorsa.

L’incontro si aprirà alle 17.30 con l’intervento degli studenti della Quinta ASU dell’I.S. Niccolini Palli, protagonisti del progetto di sensibilizzazione sull’accoglienza familiare promosso dal Centro Affidi. Sarà lo sguardo degli adolescenti sulla fragilità familiare e sulle molteplici forme di aiuto e sostegno a introdurre il tema dell’incontro. Alle 18.00 seguirà lo spazio informativo “Conosci l’affido?” per esplorare, insieme all’equipe del Centro Affidi, caratteristiche e peculiarità di questa importante azione di solidarietà familiare. L’incontro sarà arricchito dalla preziosa testimonianza di una famiglia che condividerà la propria esperienza di affido. L’appuntamento è aperto anche alle famiglie già affidatarie: oltre a rappresentare una piacevole occasione di incontro, sarà uno spazio prezioso di condivisione, confronto e incoraggiamento per chi si sta avvicinando al mondo dell’accoglienza familiare.

L’evento si concluderà con un momento di convivialità offerto dal Centro Affidi. Per l’aperitivo è gradita la prenotazione al numero whatsapp 3384909201.

Con questo incontro si conclude “Condividi – Ottobre 2025 mese dell’affido”: un programma di iniziative organizzato dal Centro Affidi zona livornese in collaborazione con enti ed associazioni del territorio per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’affido familiare, un’esperienza di accoglienza temporanea di un minore da parte di una famiglia diversa dalla propria. Grazie l’affido si offre al minore un ambiente di vita sereno, con adulti di riferimento in grado di garantirgli cura, affetto, educazione ed istruzione, rispettando la sua storia individuale e familiare. La finalità ultima dell’affidamento è il ricongiungimento del minore con la propria famiglia, che si realizza quando le condizioni che hanno reso necessario l’affido sono state superate.