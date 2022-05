Home

3 Maggio 2022

Livorno 3 maggio 2022

Mese di fuoco per il Team Mangusta di Lenny Bottai della Spes Fortitude.

Il 14 Maggio il mediomassimo Federico Gassani (9 vittorie ed un pari) se la vedrà in trasferta a Montesilvano (Pescara) contro il già sfidante al titolo Italiano Luca Spadaccini (7-3-3), in quella che sarà in pratica una semifinale per il tricolore della categoria.

“L’evento Fight Clubbing è molto conosciuto – dice Bottai – comprende diversi sport da combattimento ed hanno selezionato questo incontro di boxe perché di livello.

Noi non potevamo rifiutare. Chico deve giocarsi la chance ora per il titolo dovendo recuperare il tempo perso in anni di pause forzate, si è preparato al meglio, so che darà tutto”.

Il match si potrà vedere a pagamento in streaming sul sito www.fightclubbing.com per chi non arriverà fino a Pescara (alcuni si stanno già organizzando) a tifare dal vivo.

Il 21 maggio invece sarà il carrarmatino Jonathan Sannino (14-2-1) ad approdare in trasferta, questa volta addirittura negli USA, precisamente a New York nel Qeens, dove affronterà il prospect statunitense José “chocolatito” Gonzalez (16-0-2) sulla distanza delle 8 riprese.

“Jonny ha bisogno di fare questo passo, arrivato a questo punto della carriera, anche per prendere coscienza del suo livello – commenta sempre la mangusta – quando un matchmaker, peraltro livornese ma residente all’estero, Davide Bianchi ci ha contattato, non ci abbiamo pensato due volte. E’ stato due volte campione d’Italia, da neo pro e da pro, ora è il momento di misurarsi in campo internazionale. Servirà, a prescindere, per crescere”.

In questo caso ancora non è ben definito se ci sarà la possibilità di vedere in TV o in streaming il match, il team mangusta, composto da Lenny Bottai ed Alessandro Landi, che accompagneranno il carrarmatino, partiranno per gli states il 17 e ci terranno comunque informati. Due incontri importanti e di grande livello che dimostrano ancora una volta la qualità della boxe livornese, per la Fortitude, notoriamente incentrata sul professionismo. E’ di pochi giorni anche la notizia che, un altro atleta in canotta Spes, Ghaith Weslati, a giugno debutterà a torso nudo nel torneo delle cinture, per lui un occhio puntato dalla scuderia OPI della famiglia Cherchi. Insomma, con la Spes Livorno sta tornando ai tempi d’oro nella boxe professionistica.