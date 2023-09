Home

Mese mondiale dell’Alzheimer, a Livorno: screening gratuiti, film e convegno

19 Settembre 2023

Amal O.D.V. Associazione Malati di Alzheimer di Livorno, organizza una serie di appuntamenti per il XII mese mondiale dell’Alzehimer, che cade a settembre.

Si va da un convegno di portata nazionale, alla proiezione di un film sul tema, a una giornata di screening e di test gratuiti per tutti. Il 21 settembre, giornata nazionale dell’Alzheimer inoltre, Palazzo Comunale sarà illuminato di viola, il colore dei fiori nontiscordardime.

Come spiega Fiorella Cateni, presidente di Amal O.D.V. lo scopo del lavoro dell’associazione è quello di superare lo stigma della demenza e passare dall’assistenza all’inclusione. Oggi le persone affette da demenze, Alzheimer e le loro famiglie sono disorientati dallo spezzettamento delle misure pubbliche e dalla babele di regole e procedure da seguire. Siamo partite da queste considerazioni per costituire nel 2018, proprio il 21 settembre, anche a Livorno la nostra Associazione. E da allora abbiamo cercato di aiutare malati e famiglie dando informazioni sui servizi pubblici che sul nostro territorio esistono, sicuramente insufficienti per la richiesta, ma ci sono, sui percorsi da intraprendere per ottenere il rispetto di tutti i diritti che queste persone hanno. Inoltre abbiamo cercato anche di portare un contributo concreto organizzando settimanalmente incontri di caffè Alzheimer con laboratori di stimolazione cognitiva. E, proprio per combattere lo stigma che esiste abbiamo organizzato incontri, dibattiti convegni, coinvolgendo le Istituzioni e la cittadinanza tutta.

Il mese di settembre ha proprio lo scopo di mettere in primo piano le persone con demenza e le sue esigenze, la qualità di vita insieme alla sua famiglia.

Le persone con demenza vivono in una realtà dove la disinformazione relativa alla loro vita e al loro essere è ancora diffusa: l’etichetta di “malati di mente” che spesso viene loro affibbiata, è intollerabile. La persona con demenza deve essere vista per quello che è: prima di essere un malato , è una persona esattamente come tutti noi, con una dignità che va rispettata e tutelata. Combattere la disinformazione significa battersi contro l’attuale e ingiustificata stigmatizzazione dei malati e dei loro familiari. Una nostra lotta in questo senso ha oggi una maggiore possibilità di migliorare la qualità di vita del malato di quanto non possano fare i farmaci attualmente esistenti. Infatti occorre anche riflettere sullo stato dell’arte della ricerca. I risultati degli studi farmacologici sono stati finora poco soddisfacenti per cui occorre incentivare con risorse adeguate la ricerca.

Gli appuntamenti

Giovedì 21 settembre ore 10.00, Sala conferenze Palazzo dei Portuali

Convegno “Alzheimer: senza ricordi non c’è presente”.

Ore 9.30 Registrazione partecipanti

Presiede Fiorella Cateni presidente Amal

ore 10 saluto delle Autorità

Luca Salvetti Sindaco di Livorno

Alfredo Matteucci Questore Vicario di Livorno

Cinzia Porrà Direttrice Zona Livornese Usl

Sandra Scarpellini Presidente Provincia Livorno

“Quali le priorità con le persone con demenza: cosa c’è e cosa bisognerebbe fare” Caterina Pinto presidente Federazione Nazionale Alzheimer

“Azheimer e demenze nell’ambito livornese:cosa come e quanto”Gianluca Moscato Direttore UOC Neurologia Livorno ATNO e Barbara Nucciarone Referente Medico CDCD Livorno UOC Neurologia Livorno ATNO.

Conclusioni: Andrea Raspanti Assessore al Sociale Comune di Livorno

Il 21 settembre,

giornata nazionale dell’Alzheimer inoltre, Palazzo Comunale sarà illuminato di viola, il colore dei fiori nontiscordardime.

Martedì 26 settembre

in collaborazione con il Teatro Quattro Mori alle ore 21 verrà proiettato il film “Quel posto nel tempo” di Giuseppe Alessio Nuzzo interpretato da Leo Gullotta uscito il 21 settembre 2022, esperienza di un direttore d’orchestra che racconta di una malattia attraverso la poesia del tempo che passa, di ricordi che si cancellano e quelli che riemergono, incoerenti e irrazionali.

INGRESSO GRATUITO

Sabato 30 settembre

in Piazza Grande presso ambulatorio mobile messo a disposizione da Biolabor si effettueranno test e screening cognitivi gratuiti dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con preventiva prenotazione al numero 371-3822926

