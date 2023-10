Home

Livorno 30 ottobre 2023 – Messa in sicurezza del fiume Cecina, arrivano 2,9 milioni di euro grazie a Forza Italia

“La messa in sicurezza del fiume Cecina non può aspettare, la situazione è troppo pericolosa per essere ancora ignorata”. Queste le parole dell’Onorevole Tenerini il 23 dicembre 2021, quando con Marco Stella, capogruppo regionale Forza Italia, hanno presentato un ordine del giorno in Regione Toscana.

“A seguito del mancato rispetto della Convenzione, per la realizzazione delle opere necessarie, e della colpevole inerzia dimostrata da parte dell’amministrazione comunale nel far rispettare la Convenzione, ho promosso presso la Regione la possibilità di inserire nel Bilancio Regionale di previsione 2022-2023-2024, un finanziamento per la realizzazione delle opere stesse, nelle more che gli aspetti giudiziari e burocratici vengano risolti all’esito dei quali l’amministrazione potrà eventualmente rivalersi sull’ente attuatore inadempiente.

Grazie al capogruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia Marco Stella, siamo riusciti a far inserire una posta in bilancio, sotto la voce – La Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, specificamente per la messa in sicurezza del nostro fiume, approvato dalla Giunta Regionale”. Queste le parole dell’On.le Tenerini, che conclude:

“Il commissario prefettizio di Cecina, la dottoressa Vincenza Filippi, ha confermato che arriveranno ca. 2,9 milioni di euro. Un grande successo personale e di Forza Italia Toscana che si è adoperata senza sosta per questo risultato”.

