Messa in sicurezza fiume Cecina, Tenerini (FI): “ora basta, atto in regione approvato”

23 Dicembre 2021

Cecina (Livorno) 23 settembre 2021

Messa in sicurezza del fiume Cecina; l’intervento di Chiara Tenerini capogruppo in consiglio comunale Cecina per Forza Italia

“La messa in sicurezza del Cecina non può aspettare, la situazione è troppo pericolosa per essere ancora ignorata.

Per questo, a seguito del mancato rispetto della Convenzione, per la realizzazione delle opere necessarie, e della colpevole inerzia dimostrata da parte dell’amministrazione comunale nel far eseguire rispettare la Convenzione, ho promosso presso la Regione la possibilità di inserire nel Bilancio Regionale di previsione 2022-2023-2024, un finanziamento per la realizzazione delle opere stesse, nelle more che gli aspetti giudiziari e burocratici vengano risolti all’esito dei quali l’amministrazione potrà eventualmente rivalersi sull’ente Attuatore inadempiente.

Grazie al Consigliere Regionale di Forza Italia Marco Stella, siamo riusciti a far inserire una posta in bilancio, sotto la voce – La Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, specificamente per la messa in sicurezza del nostro fiume, approvato dalla Giunta Regionale

Un grande successo personale e di Forza Italia Toscana che si è adoperata senza sosta per questo risultato.

Ancora grazie al Consigliere Regionale FI Marco Stella”.

