16 Settembre 2021

Messaggerie Tosco-Padane è il nuovo sponsor dell’US Livorno 1915

Livorno 16 settembre 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha sottoscritto un accordo con Messaggerie Tosco-Padane, azienda da tempo al fianco della squadra amaranto, come sponsor ufficiale per la stagione 2021/22.

Messaggerie Tosco-Padane, azienda nata nel 2003 con sede operativa a Castelfranco di Sotto, si occupa di trasporto merci su strada per conto terzi da/per Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Messaggerie Tosco-Padane offre servizi personalizzati per spedizionieri, con consegne giornaliere a porti e aeroporti. Messaggerie Tosco-Padane è inoltre specializzata in carico/scarico dei container.

Messaggerie Tosco-Padane sarà presente con il proprio marchio a forma di cuore anche sui pantaloncini della prima squadra amaranto.

Alberto Squilloni, contitolare di Messaggerie Tosco-Padane insieme a Urbino Taddei: «Abbiamo deciso di sposare il progetto di rinascita della società amaranto, per noi è un orgoglio abbinare il nome della nostra azienda a quello dell’Unione Sportiva Livorno 1915. In bocca al lupo alla società e alla squadra».

