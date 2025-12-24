Messe di Vigilia e di Natale 2025, gli orari a Livorno e provincia
Livorno 24 dicembre 2025 Messe di Vigilia e di Natale 2025, gli orari a Livorno e provincia
Santuario di Montenero
S.Messa della Vigilia di Natale: 17, 18.00. S.Messa della Notte: 22. Messe di Natale: 7, 9, 10.15, 11.30, 17.
Duomo
Messa della Vigilia alle 22.30. Messa di Natale alle 10.30 .
Nostra Signora di Fatima
Messa della Vigilia alle 22. Messa di Natale alle 9 (Santo Stefano), 10.30 in parrocchia.
Rosario
Messa della Vigilia alle 18.00, 24,00. Messa di Natale: 8.30, 11,
Sacro Cuore
Messe della Vigilia alle 18 e 23.00. Messe di Natale: alle 8, 10.30, 12,
Santa Caterina
Messa della Vigilia alle 23. Messe di Natale: 6 (messa dell’aurora), 9.30 (Chiesa di Santa Maria Assunta a Torretta) e 11 (Santa Caterina).
Santa Lucia
Messa della Vigilia alle 23.00 Messe di Natale: 8.30 (nella Pieve), 10 e 11.30 nella chiesa
Santa Rosa
Messa della Vigilia alle 24. Messe di Natale: 8.30, 10.30, 12.
San Giovanni Bosco
Messe della Vigilia alle 18 e alle 22.45. Messe di Natale alle 8.30 e alle 10.30
San Giuseppe
Messa della Vigilia alle 22.00. Messe di Natale: 9, 10.15. 11
San Ferdinando
Messa della Vigilia alle 21. Messe di Natale: 9, 11.
San Jacopo
Messa della Vigilia alle 18 e alle 22.00. Messa di Natale: alle 8, 9.30, 11 e 18
San Matteo
Messa della Vigilia alle 23.00. Messe di Natale: 09.00, 10.00, 11.00
Sant’ Agostino
Messe della Vigilia alle 17.30 e 24. Messe di Natale: 8.30, 10.30, 19.
Santissima Trinità
Messa della Vigilia alle 22. Messe di Natale: 8.30, 10, 11.30, 18.30
Soccorso
Messe della Vigilia alle 18 e 24. Messe di Natale alle 9, 10.30 e 12.
Tre Arcangeli
Messe della Vigilia: alle 23 in tutte le tre chiese. Messe di Natale: San Martino, ore 8.30 e 10.30. Nostra Signora di Lourdes ore 9.30 e 18. Santissima Annunziata ore 11.30
Castiglioncello
Castiglioncello Messa della Vigilia alle 22.30. Messe di Natale alle 9 e 11
Nugola
Messa della Vigilia alle 22.30. Messa di Natale alle 10.30
Quercianella
Messa della Vigilia: 17, 24. Messe di Natale: 9,30, 11
Rosignano Solvay
Messe della Vigilia: 24.00. Messe di Natale: 9,30, 11
Valle Benedetta
Messa della Vigilia alle 22. Messa di Natale alle 11
