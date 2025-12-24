Messe di Vigilia e di Natale 2025, gli orari a Livorno e provincia

Chiesa 24 Dicembre 2025

Santuario di Montenero

S.Messa della Vigilia di Natale: 17, 18.00. S.Messa della Notte: 22. Messe di Natale: 7, 9, 10.15, 11.30, 17.

Duomo

Messa della Vigilia alle 22.30. Messa di Natale alle 10.30 .

Nostra Signora di Fatima

Messa della Vigilia alle 22. Messa di Natale alle 9 (Santo Stefano), 10.30 in parrocchia.

Rosario

Messa della Vigilia alle 18.00,  24,00. Messa di Natale: 8.30, 11,

Sacro Cuore

Messe della Vigilia alle 18 e 23.00. Messe di Natale: alle 8, 10.30, 12,

Santa Caterina

Messa della Vigilia alle 23. Messe di Natale: 6 (messa dell’aurora), 9.30 (Chiesa di Santa Maria Assunta a Torretta) e 11 (Santa Caterina).

Santa Lucia

Messa della Vigilia alle 23.00 Messe di Natale: 8.30 (nella Pieve), 10 e 11.30 nella chiesa

Santa Rosa

Messa della Vigilia alle 24. Messe di Natale: 8.30, 10.30, 12.

San Giovanni Bosco

Messe della Vigilia alle 18 e alle 22.45. Messe di Natale alle 8.30 e alle 10.30

San Giuseppe

Messa della Vigilia alle 22.00. Messe di Natale: 9, 10.15. 11

San Ferdinando

Messa della Vigilia alle 21. Messe di Natale: 9, 11.

San Jacopo

Messa della Vigilia alle 18 e alle 22.00. Messa di Natale: alle 8, 9.30, 11 e 18

San Matteo

Messa della Vigilia alle 23.00. Messe di Natale: 09.00, 10.00, 11.00

Sant’ Agostino

Messe della Vigilia alle 17.30 e 24.  Messe di Natale: 8.30, 10.30, 19.

Santissima Trinità

Messa della Vigilia alle 22. Messe di Natale: 8.30, 10, 11.30, 18.30

Soccorso

Messe della Vigilia alle 18 e 24. Messe di Natale alle 9, 10.30 e 12.

Tre Arcangeli

Messe della Vigilia: alle 23 in tutte le tre chiese. Messe di Natale: San Martino, ore 8.30 e 10.30. Nostra Signora di Lourdes ore 9.30 e 18. Santissima Annunziata  ore 11.30

Castiglioncello

Castiglioncello Messa della Vigilia alle 22.30. Messe di Natale alle 9 e 11

Nugola

Messa della Vigilia alle 22.30. Messa di Natale alle 10.30

Quercianella

Messa della Vigilia: 17, 24. Messe di Natale: 9,30, 11

Rosignano Solvay

Messe della Vigilia: 24.00. Messe di Natale: 9,30, 11

Valle Benedetta

Messa della Vigilia alle 22. Messa di Natale alle 11
.

