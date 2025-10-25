Cronaca 25 Ottobre 2025

Metà dipendenti in nero, sospesa attività di somministrazione alimenti sul lungomare

I Carabinieri del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno insieme al Comando Stazione Carabinieri Livorno-Porto hanno eseguito controlli ad alcune imprese commerciali dai cui esiti sono state elevate sanzioni a carico del titolare di un esercizio autorizzato a somministrare alimenti operativo in zona lungomare del capoluogo.

Dalle verifiche di settore svolte è stata accertata una grave violazione della normativa che ha determinato la sospensione dell’attività imprenditoriale sino ad avvenuti adempimenti in sanatoria delle mancanze emerse.

In particolare, all’atto dell’accesso, i Carabinieri hanno riscontrato che un lavoratore su due – pari a metà del totale dei dipendenti presenti al momento dell’accesso – è risultato privo di regolare contratto di lavoro risultando di fatto “in nero”.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno informato le Autorità competenti ed elevate sanzioni ammontanti ad euro 6.400.

