21 Settembre 2022

Metanfetamina e hashish, due denunciati

Livorno, 21 settembre 2022 – I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Livorno hanno denunciato un 30enne ed un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di mirati servizi che hanno interessato i quartieri “La Guglia”, “Garibaldi” e “Shangai”,

i due giovani sono stati individuati a bordo di un’autovettura e prontamente fermati.

Una prima perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire della metanfetamina ed un pacchetto contenente 11 sigarette artigianali che, al narco-test, sono risultate positive all’hashish, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette.

I controlli sono stati poi estesi alle abitazioni dei due giovani, consentendo il rinvenimento di altra sostanza.

All’esito delle attività i militari hanno rinvenuto e sequestrato, rispettivamente:

– al 34enne, 7 involucri in cellophane contenenti metanfetamine, hashish e marijuana per un totale di più di 10 gr, la somma contante di 245 euro ed un bilancino di precisione

– al 30 enne, 15 involucri in cellophane contenenti metanfetamine in cristalli per un totale di circa 14 gr, le citate 11 sigarette artigianali contenenti di hashish, la somma contante di

100 euro ed un bilancino di precisione.

In considerazione della quantità di sostanza rinvenuta e della suddivisione in svariate dosi, per i due è scattata la denuncia penale.

Furto di superalcolici – denunciato cittadino georgiano

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Livorno hanno denunciato un 38enne georgiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto.

All’interno di un noto supermercato del centro cittadino, un addetto alla sorveglianza ha notato un cliente aggirarsi con fare sospetto tra le corsie. Al momento del pagamento, poneva sulla

cassa solo alcuni prodotti alimentari ma occultava su di sé altro.

Allertati i Carabinieri, prontamente è stata inviata una pattuglia che ha rinvenuto addosso all’uomo 5 bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di 117€.

Quanto rinvenuto è stato restituito all’avente diritto mentre per l’uomo è scattata la denuncia per furto alla Procura della Repubblica.