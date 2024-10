Home

22 Ottobre 2024

Mete e divertimento per l’under 6 del Livorno Rugby

Livorno 22 ottobre 2024 – Mete e divertimento per l’under 6 del Livorno Rugby

Tanto divertimento e tante mete per gli under 6 dell’Unicusano Livorno Rugby al Festival (o raggruppamento o concentramento che dir si voglia) effettuato sul terreno del Bellaria Pontedera in questa terza domenica del mese di ottobre. Superfluo sottolineare come sia stato un evento all’insegna dei sorrisi: un entusiasmo contagioso che ha coinvolto anche i tanti adulti assiepati a bordo campo. Un clima unico, all’insegna dello sport autentico e dell’amicizia. Un esordio stagionale memorabile. Soddisfattissimi delle risposte giunte nella città della Piaggio appaiono gli allenatori-educatori della rappresentativa biancoverde Rocco Montanaro e Anna Gambogi. I piccoli-grandi giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby under 6 protagonisti a Pontedera: Emilio Albano Garcia, Leonardo Camici, Gabrio Cianci, Edoardo Fucci, Giulio Tozzi.